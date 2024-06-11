На окупованій Луганщині від початку року пожежі знищили 7 тис. га лісів

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, за цей час у так званій ЛНР сталося вже 176 випадків загоряння. Подекуди займалися житлові масиви, розташовані поблизу лісів.

В ОВА зазначають, що окупаційна "влада" не має необхідної кількості сил та засобів, аби протидіяти стихії. Загарбники здатні лише вживати профілактичних заходів.

Так, на території "республіки" встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування в лісі.