На окупованій Луганщині від початку року пожежі знищили 7 тис. га лісів
Від початку 2024 року на території тимчасово окупованої Луганської області численні пожежі призвели до знищення майже 7 тисяч гектарів лісових масивів
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, за цей час у так званій ЛНР сталося вже 176 випадків загоряння. Подекуди займалися житлові масиви, розташовані поблизу лісів.
В ОВА зазначають, що окупаційна "влада" не має необхідної кількості сил та засобів, аби протидіяти стихії. Загарбники здатні лише вживати профілактичних заходів.
Так, на території "республіки" встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування в лісі.
- 7 травня у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Нафтобаза, яка зайнялася після вибухів, горіла всю ніч.
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