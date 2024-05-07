В окупованому Луганську прогриміли вибухи: виникла пожежа

Про вибухи у Луганську повідомили пропагандисти з RT.

За словами російських пропагандистів у тимчасово окупованому Луганську було чутно щонайменше 2 вибухи.

Гауляйтер Леонід Пасічник звинуватив ЗСУ в ударі по нафтобазі, яка розташована у межах міста. На місці буцімто працюють пожежники.