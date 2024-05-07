В окупованому Луганську прогриміли вибухи: виникла пожежа
Ввечері вівторка, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи
Про вибухи у Луганську повідомили пропагандисти з RT.
За словами російських пропагандистів у тимчасово окупованому Луганську було чутно щонайменше 2 вибухи.
Гауляйтер Леонід Пасічник звинуватив ЗСУ в ударі по нафтобазі, яка розташована у межах міста. На місці буцімто працюють пожежники.
- 28 квітня у самопроголошеній "ЛНР" заборонили проведення масових заходів - тепер для цього потрібен дозвіл низки військових структур.
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