У "ЛНР" заборонили проведення масових заходів
У самопроголошеній "ЛНР" заборонили проведення масових заходів - тепер для цього потрібен дозвіл низки військових структур
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами на кожну подію, де збиратиметься понад 50 людей потрібен дозвіл місцевих осередків ФСБ, міністерства внутрішніх справ та військової комендатури.
"Тобто, рішення ухвалять тільки обраним. Такі обмеження триватимуть до завершення воєнного стану", - написав Лисогор.
- 14 квітня повідомлялось, що з 1 липня людину без російського паспорта на території "ЛНР" можуть визнати іноземним громадянином і депортувати, проте росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які навіть отримали паспорт РФ.
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