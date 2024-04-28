У "ЛНР" заборонили проведення масових заходів

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами на кожну подію, де збиратиметься понад 50 людей потрібен дозвіл місцевих осередків ФСБ, міністерства внутрішніх справ та військової комендатури.

"Тобто, рішення ухвалять тільки обраним. Такі обмеження триватимуть до завершення воєнного стану", - написав Лисогор.