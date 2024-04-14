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"За що завгодно": росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які отримали паспорт РФ

14 квітня, 2024 неділя
10:22
Війна з Росією депортація дітей

З 1 липня людину без російського паспорта на території "ЛНР" можуть визнати іноземним громадянином і депортувати, проте росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які навіть отримали паспорт РФ

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

"Згідно з законодавством РФ, із 1 липня 2024 року людину без російського паспорта на території "ЛНР" можуть визнати іноземним громадянином і на неї очікує депортація, якщо вона становитиме загрозу для окупантів", - йдеться у повідомленні.

Лисогор пише, що наразі росіяни знайшли метод, як депортувати тих, в кого паспорт РФ вже є. Зокрема, відповідний законопроєкт вже на розгляді. У разі ухвалення, населення на окупованій території позбавлятимуть громадянства РФ за порушення присяги. 

"Ураховуючи широке трактування обов’язків, викладених в її тексті, залишити без громадянства можна буде за що завгодно. Нововведення стосуватимуться виключно осіб із захоплених територій", - пояснив очільник ОДА.

  • На тимчасово окупованих територіях Запорізької області в полоні окупантів перебуває понад 1000 місцевих жителів.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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