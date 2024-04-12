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На ТОТ Запоріжжя в полоні окупантів перебуває понад 1000 місцевих жителів, - Федоров

12 квітня, 2024 п'ятниця
11:29
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області в полоні окупантів перебуває понад 1000 місцевих жителів

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Якщо візьмемо лише ТОТ Запоріжжя, то більш як 1000 мешканців наразі перебувають у полоні. Але нам достеменно невідома доля кожного, бо ворог часто приховує, де перебувають наші мешканці, кого забирають у полон. І лише про деяких нам відомо, як і що з ними сталося. Зазвичай ми дізнаємося про це від родичів, близьких, тих, хто знаходить наших людей на ТОТ в "недоправоохоронних" фіктивних структурах РФ", - зазначив він.

Він підкреслив, що пріоритетом місцевої влади і правоохоронних структур є збір інформації про тих, хто пішов на співпрацю з ворогом.

Влада співпрацює з СБУ, Нацполіцією, прокуратурою, щоб документувати всі злочини щодо колаборації і всіх колаборантів притягувати до відповідальності, як заочно, так і очно тих, кого вдається знаходити на підконтрольній Україні території.

За словами Федорова, загарбники на ТОТ Запоріжжя посилили фільтраційні заходи і призов.

"Тому ми закликаємо виїжджати з ТОТ, щоб захистити себе. Шляхи виїзду - або через тимчасово окупований Крим, - саме цей шлях часто обирають мешканці ТОТ, а потім виїжджають до Грузії або до європейських країн. Або виїжджають через пункт перетину Колотилівка, або через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ переїжджати на територію РФ і далі - через ЄС, Грузію виїжджати. Звичайно, жодна людина не може надати гарантій, що це буде безпечний шлях, та на сьогодні він діє", - зазначив він.

  • У світі відбулись акції, присвячені масовій страті військовополонених українських захисників в Оленівці і тим, що досі перебувають у полоні. Тривали заходи у різних країнах світу впродовж місяця. Ними учасники хотіли нагадати іноземцям, у яких нелюдських умовах утримують вцілілих воїнів, і наголосити на необхідності якнайшвидшого повернення жертв теракту додому. До місяця акцій долучились 11 країн. У деяких країнах участь взяли по декілька великих міст одразу.
Теги:
Росія
російська армія
полонені
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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