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Щомісячні воєнні злочини росіян проти українців йдуть на тисячі, - Спільнота Родин Оленівки

Тетяна Яворська
1 квітня, 2024 понедiлок
18:30
Суспільство

У світі відбулись акції, присвячені масовій страті військовополонених українських захисників в Оленівці і тим, що досі перебувають у полоні. Тривали заходи у різних країнах світу впродовж місяця. Ними учасники хотіли нагадати іноземцям, у яких нелюдських умовах утримують вцілілих воїнів, і наголосити на необхідності якнайшвидшого повернення жертв теракту додому. До місяця акцій долучились 11 країн. У деяких країнах участь взяли по декілька великих міст одразу

Представниця "Спільноти Родин Оленівки" Олександра Мазур розповіла, як вдається залучати українську діаспору до подібних проєктів та чиєї підтримки найбільше бракує в організації.

"Спільнота Родин Оленівки були ініціаторами акцій, а організовували їх діаспори. Ми надсилали усю актуальну інформацію про розслідування масової страти в Оленівці, про військовополонених загалом, хто загинув, а хто перебуває у полоні, поранений. Розсилали макети плакатів, які робить "Креативна Січ" та інші митці на тему полону. А вже вони решту всю робили", – розповіла Мазур.

Із тих представників діаспор у світі, до яких звертались родичі зі Спільноти, відгукнулась лише половина. Дехто відмовився, а дехто навіть не прочитав повідомлень. Серед тих, хто відгукнувся, але так нічого і не зробив, каже Олександра, була одна відома організація.

Сакраменто, Фото: Sunflower Society of Sacramento

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"Українці нам розповідали, що на їхні акції приходять і багато іноземців. Однак вказували на таку проблему, що дуже низька активність українських емігрантів за кордоном. Іноземці приходять на акції, донатять, а от якісної діяльності наших земляків бракує", – додає жінка.

Жодної співпраці посольства з діаспорянами немає

Вона пояснює, що коли їм довелось спілкуватись з представниками організованої діаспори з Відня, ті скаржились на дуже низьку активність українців.

"Тут, я вважаю, що варто було, аби з діаспорами співпрацювали посольства. Акція – це, порівняно, просто. Але от якщо говорити про виставки, мультимедійні проєкти, то такого дуже бракує. Бо, зважаючи, скільки зараз українців перебуває за кордоном, активності дуже мало. Хотілося б, щоб акції були довготривалими, спланованими, могла б бути якась стратегія діяльності. На жаль, так не є. Ніхто з діаспор не вказав посольство як співорганізатора. І ніхто з послів не був присутній", – додає Олександра Мазур.

Представники діаспор припускають, що це через дуже швидку асиміляцію. За кордоном у людей вже інші думки, більш буденні, про ту ситуацію, яка їх оточує: житло, пошук роботи, нові знайомства.

Мюнхен, Фото: Олексій Євстіфєєв

 

"Комусь може здатись, що люди неправильно роблять, що не долучаються, але в нас нема якісної роботи на державному рівні, щоб цих людей згуртовувати довкола українства за кордоном. Нема жодної співпраці", – наголосила вона. "Посольство ядро усього. Ми звісно можемо робити ініціативи й навіть знаходити якісь невеликі гранти на такого типу проєкти. Та це не буде настільки потужна ініціатива, яку би могла зробити держава з державним ресурсом".

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Мазур каже, що дружина військовополоненого азовця Марія Алєксієвич писала до багатьох послів персональні листи, але це нічого не дало. Більшість з них не відповідало, а ті, хто відповіли, надсилали звичайні відписки, на кшталт "ми працюємо і ви працюйте". 

"Оскільки все-таки щось відбувається за кордоном, то людям може здатись, що це достатній рівень роботи. Але порівняно з масштабом того, який світ великий і скільки у світі країн та людей, то ці українські події – крапля в морі", – переконана жінка.

За лютий відомо про понад 2300 випадків воєнних злочинів росіян

Крім іншого, Олександра Мазур зауважила, що є кілька закордонних організацій, які з невідомих їй мотивів не долучаються до акцій, які проводить "Спільнота родин Оленівки".

"Виглядає, що вони працюють у тому інформаційному полі, де їм вигідно для піару. Розчарували конкретно кілька доволі популярних закордонних організацій. Але я навмисно не називаю їхні назви, бо сподіваюсь, що все ж нам вдасться домовитись. Саме зараз вони не захотіли", – поділилась родичка загиблого в Оленівці воїна.

Краків, Фото: Ukraine in DNA

Мазур наводить факт, який публікувала Українська гельсінська спілка, що за лютий цього року зафіксовано понад 2300 випадків воєнних злочинів на території України. Вона дивується, що ці цифри не вражають українців, які перебувають за кордоном.

"Якщо такий масштаб цього всього і не торкається їхнього серця, то просто вже не знаю, що їм можна сказати. А відбувається таке кожного місяця. 

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Щодо Росії, то можна сказати, що вона вже воює на території  інших європейських країн. Просто проти України вона діє воєнним способом – вбивствами й геноцидом, а, наприклад, якщо говорити про найближчу до нас Польщу, то там вже дуже багато російської агентури. На кордоні активною була партія "Конфедерація", про яку самі поляки кажуть, що там є зв'язки з Росією. Тобто вони вже там є, але впливають іншим чином, аніж у нас", – пояснила Мазур.

Важливо знати

32 військовополонених упродовж зими стратили у полоні.

"Страта в Оленівці у 2022 році, наймасовіша страта з відомих, але це все відбувається постійно. Якщо ми не будемо докладати максимум зусиль, аби це припинити –  геноцид триватиме", – підсумувала представниця спільноти родин Оленівки Олександра Мазур.

Перелік громадських організацій української діаспори за кордоном, які долучились до місяця акцій Оленівки: Aide et Support, Union des Ukrainiens de France (Франція), Women Fight 4 UA, Support Ukraine / London Euromaidan (Велика Британія),  Українська громада Мюнхена і Баварії (Німеччина), Ukraine in DNA, Колектив СТУС (Польща),  Асоціація UaMi (Італія), Nordic Ukraine Forum (Швеція), Ukrainians in Sydney (Австралія), Silent Protest Mtl UA (Канада),  Asociación Galega de Axuda a Ucraína (Іспанія), Штаб Півдня, Хор Калина (Ірландія), Sunflower Society of Sacramento, CA (США).

Монреаль, Фото: Silent Protest Mtl UA

Нагадаємо, теракт у тюремному бараку росіяни влаштували проти ночі на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. У будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. Російські пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли, що загинуло 50 українських захисників, ще 70 зазнали важких поранень. Як повідомляли у Спільноті родин Оленівки точно відома доля 63 людей, щодо інших - немає інформації, зв‘язку з тими, хто досі перебуває у полоні, теж немає.

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