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Ексклюзив

"Пили каву і насміхались із поранених": українці розповіли в ОБСЄ про масове вбивство в Оленівці

Тетяна Яворська
6 березня, 2024 середа
13:20
Війна з Росією

Українці в деталях розповіли представникам ОБСЄ про злочини росіян. "Спільнота родин Оленівки" та колишній військовополонений Остап Швед мали зустріч в Австрії з делегатами з різних країн

Родичі українських воїнів просять міжнародну спільноту вплинути на повернення полонених та розслідувати теракт, який стався у липні 2022 року.

Однією з учасниць зустрічі в Австрії була дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці полоненого бійця, представниця "Спільноти родин Оленівки" Марія Алєксєєвич. Для Еспресо вона наголосила, що їхня мета – донести, що весь світ має об'єднатися у боротьбі з московським режимом, тоді як наразі міжнародні організації бездіють.

"Ця поїздка була за сприяння Медійної ініціативи за права людини, з якою ми співпрацюємо. На зустрічах я наголошувала на тому, що міжнародні організації бездіють і нам потрібно аби всі країни учасниці ОБСЄ і весь світ об'єднався для того, аби повернути людей, які вижили у цьому страшному теракті. А головне, щоб цей воєнний злочин розслідували, винних покарали", – розповідає Алєксєєвич.

Під час візиту до Австрії представники української делегації були учасниками західу ОБСЄ, присвяченому теракту в Оленівці та провели багато зустрічей у приватному форматі з кількома представниками делегацій країн ОБСЄ, а саме Ірландії, Канади,  США та Мальти. Розповідали здебільшого саме про катування у полоні, про вбивства військових та що Росія цілковито нехтує нормами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Про полон і тортури – з перших вуст

Бойовий медик 12-ї бригади "Азов", нацгвардієць Остап Швед розповів про своє перебування у полоні, тривалістю майже рік. Військовослужбовця обміняли в травні 2023 року. Швед також був серед тих, кого в Оленівці перевели у барак для страти. Там він отримав осколкові поранення. Однак після теракту на лікування Остапа не відправили.

"Розповідав про те, як намагались надати першу допомогу один одному, футболками зупиняли кровотечу. Наголошував на тому, що охоронці кілька годин зовсім не надавали допомогу, а адміністрація колонії, коли поранені вибирались з барака, пили каву і насміхались", – пригадала Алєксєєвич.

Фото: фото надала Марія Алєксєєвич

Вона сподівається, що зустріч з представниками ОБСЄ і почуте від військовополоненого, який пройшов справжнє пекло, матиме хоч якийсь результат. Іноземці щиро слухали захисника, були шоковані і навіть плакали. Врешті вони  пообіцяли робити певні кроки, аби встановити контроль за місцями утримання наших військових і цивільних у полоні. 

"Однак надто великих надій ми не покладаємо. На жаль, ситуація така, що міжнародна спільнота взагалі ігнорує факти російських воєнних злочинів і те, що Росія постійно катує наших військових. Остап ще розповів про умови утримання в Таганрозі, оскільки його перевели після теракту саме туди. А там були просто нелюдські тортури. За час його перебування двоє військовополонених померли від катувань і від того, що не була надана медична допомога" – додає жінка.

Зустріч із Єрмаком і Будановим результатів поки не принесла

Активісти так і не почули від представників міжнародних спільнот, що вони робитимуть покроково. Українцям лише сказали, що вони не самі і пообіцяли здобути інформацію про людей, які досі перебувають у полоні. 

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"Навіть якщо вагомого результату не буде, світу не можна дати забути про Україну і теракт в Оленівці. Тим паче, що в полоні досі перебувають тисячі наших військових і цивільних" – каже Алєксєєвич.

Крім того, щоб доносити на міжнародному рівні інформацію про теракт в Оленівці, Спільноті потрібна й допомога української держави. 

Фото: фото надала Марія Алєксєєвич

"Раніше у нас була зустріч з Єрмаком і Будановим. Ми просили сприяння, щоб показувати за кордоном жахливі наслідки війни, а саме жахливого воєнного злочину в Оленівці. Та поки результату після тієї зустрічі не було. Зараз будемо знову звертатися до влади України і просити допомоги, бо самостійно на зустрічі з урядами інших країн чи інші важливі зустрічі ми потрапити не можемо. Ми хочемо їхати в ті країни, які раніше активно займались обмінами військовополонених, але нам потрібне сприяння офіційних державних органів влади", – підсумувала представниця "Спільноти родин Оленівки".

Довідково

Теракт у тюремному бараку росіяни влаштували проти ночі на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. У будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. Російські пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли, що загинуло 50 українських захисників, ще 70 зазнали важких поранень. Як раніше повідомляли у Спільноті родин Оленівки точно відома доля 63 людей, щодо інших - немає інформації, зв‘язку з тими, хто досі перебуває у полоні, теж немає.

Теги:
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ОБСЄ
теракт
Оленівка
Військові новини
Азовсталь
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