Понад 1,5 млн військовозобов'язаних повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобов'язані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що відповідно до закону громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП, відповідних уповноважених органів СБУ, Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міністерства оборони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або через електронний кабінет військовозобовʼязаного задля отримання скерування для проходження ВЛК.