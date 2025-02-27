Понад 1,5 млн військовозобов'язаних повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня
До 5 червня 2025 року понад 1,5 млн військовозобовʼязаних, які були визнані "обмежено придатними", мають пройти медичне переобстеження
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобов'язані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі нагадали, що відповідно до закону громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП, відповідних уповноважених органів СБУ, Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міністерства оборони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або через електронний кабінет військовозобовʼязаного задля отримання скерування для проходження ВЛК.
- Верховна Рада 12 лютого ухвалила в цілому законопроєкт щодо обов'язковості проходження повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року для українців, визнаних обмежено придатними до військової служби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.38 Купівля 41.38Продаж 41.87
- EUR Купівля 43.32Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе