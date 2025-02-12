Рада продовжила термін проходження ВЛК громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За цей законопроєкт у цілому проголосували 313 народних депутатів

Законопроєкт переносить кінцевий строк проходження ВЛК для таких громадян до 5 червня 2025 року.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби (крім тих, хто в установленому порядку був визнаний особами з інвалідністю), після набуття чинності цим законом зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти військово-лікарську комісію. Раніше кінцевий строк був встановлений до 4 лютого 2025 року.

Як додала народна депутатка України Ірина Геращенко, обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Це можна зробити через ТЦК або через мобільний застосунок "Резерв +".

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що він розроблений "з метою гарантованого виконання вимог Закону України від 21 березня 2024 року № 3621-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

У згаданому закону було визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з дня набуття чинності закону підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Це не встановлювало жодних зобов’язань для таких громадян України повторно пройти медичний огляд у визначений законодавством строк.

"За вісім місяців дії закону № 3621-ІХ повторний медичний огляд пройшли тільки 25% громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, що унеможливлює виконання норми Закону № 3621-ІХ у визначений строк", – додали ініціатори змін.