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Оновлено

В Україні запроваджують електронні скерування на проходження ВЛК

Катерина Єсікова
28 січня, 2025 вiвторок
13:47
Суспільство ВЛК

Уряд 28 січня прийняв рішення щодо запуску електронних скерувань на військово-лікарські комісії для військовозобов’язаних

Зміст

Про це повідомляє Кабінет міністрів України із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання 28 січня.

Так, людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Скерування на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+".

За словами прем'єра, дана опція передусім буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

Шмигаль також пояснив, що тим, хто отримав повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

У Міністерстві оборони пояснили, що нововведення дозволить військовозобов'язаним та резервістам самостійно подавати запит та отримувати електронні скерування на військово-лікарську комісію через застосунок. 

"Це абсолютно нова філософія взаємодії держави з громадянами. Філософія, яка має повагу до часу, зусиль та гідності кожного. Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних", - заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 

  • Про впровадження електронних скерувань на ВЛК, що були б доступними через мобільний застосунок "Резерв +", заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко казала ще у серпні 2024 року, й обіцяла запустити цей сервіс до кінця 2024 року. Разом з тим, його досі немає.
  • Починаючи приблизно з 20 січня кадровики підприємств, установ, організацій та в публічному просторі - адвокати та військові юристи почали нагадувати про необхідність проходження ВЛК обмежено придатними до 4 лютого 2025 року, інакше їх особисті дані відразу будуть передані у розшук. У ТЦК та ВЛК з'явилися велетенські черги. Лише після цього, 23 лютого, Міноборони запустило бета-тестування електронних скерувань на ВЛК.
  • Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук пояснила, що для проходження обов'язкової ВЛК після 4 лютого обмежено придатним військово-зобов'язаним дадуть ще три місяці, з 28 січня діятимуть електронні скерування.

 

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
ТЦК
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