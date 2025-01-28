В Україні запроваджують електронні скерування на проходження ВЛК

Про це повідомляє Кабінет міністрів України із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання 28 січня.

Так, людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Скерування на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+".

За словами прем'єра, дана опція передусім буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

Шмигаль також пояснив, що тим, хто отримав повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

У Міністерстві оборони пояснили, що нововведення дозволить військовозобов'язаним та резервістам самостійно подавати запит та отримувати електронні скерування на військово-лікарську комісію через застосунок.

"Це абсолютно нова філософія взаємодії держави з громадянами. Філософія, яка має повагу до часу, зусиль та гідності кожного. Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних", - заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.