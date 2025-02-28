"Має потенціал надати потужну безпеку для України": Стефанчук про рамкову угоду між Україною та США

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Руслан Стефанчук наголосив, що документ, який має бути підписаний сьогодні, має характер попередньої угоди.

"Я думаю, що вона (угода, - ред.) ще матиме певні видозміни після зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів. Ми чітко знаємо і чули позицію президента України, що безпекові гарантії – це український пріоритет. Але не завжди треба виділяти безпекові гарантії як безпекові гарантії", - зауважив спікер Верховної Ради.

За його словами, гарантії безпеки для України можуть бути "приховані", зокрема, в економічних або соціальних аспектах.

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"Не обов’язково писати, що ми передамо вам стільки-то такої-то зброї, якщо вона може надійти як допомога, умовно кажучи, у вигляді внеску в той чи інший фонд. Тому давайте не будемо фантазувати, а дочекаємося, що буде, і як воно буде реалізовано. Але я переконаний, що ця угода має потенціал надати потужну безпеку для України у повному розумінні цього слова", - резюмував Руслан Стефанчук.

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