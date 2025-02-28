Дощ, мокрий сніг і до +7 °С: прогноз погоди на перші весняні вихідні від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 1 і 2 березня територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг. За словами Наталки Діденко, опади переміщуватимуться впродовж суботи та неділі від західних областей у східному напрямку.

Температура повітря очікується вночі близько 0 °C, на заході прогнозують 0...+4 °C, а на сході країни – -2...-9 °C.

Вдень 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях – +2...+7 °C. Найпрохолодніше буде на сході. Так, у суботу прогнозується -2...-5 °C, а в неділю – 0...-4 °C. На решті території протягом дня суботи та неділі очікується +1...+5 °C.

Погода у Києві

У Києві в суботу, 1 березня, пройде мокрий сніг, а в неділю – без опадів, проте з хмарністю. Температура повітря протягом дня коливатиметься в суботу в межах +1...+3 °C, а в неділю потеплішає до +3...+5 °C.

"На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами", – додала Наталка Діденко.