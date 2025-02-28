Дощ, мокрий сніг і до +7 °С: прогноз погоди на перші весняні вихідні від Наталки Діденко
Цими вихідними у більшості регіонів України очікується дощ і мокрий сніг. У східних областях опадів не прогнозується, проте буде хмарно
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 1 і 2 березня територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг. За словами Наталки Діденко, опади переміщуватимуться впродовж суботи та неділі від західних областей у східному напрямку.
Температура повітря очікується вночі близько 0 °C, на заході прогнозують 0...+4 °C, а на сході країни – -2...-9 °C.
Вдень 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях – +2...+7 °C. Найпрохолодніше буде на сході. Так, у суботу прогнозується -2...-5 °C, а в неділю – 0...-4 °C. На решті території протягом дня суботи та неділі очікується +1...+5 °C.
Погода у Києві
У Києві в суботу, 1 березня, пройде мокрий сніг, а в неділю – без опадів, проте з хмарністю. Температура повітря протягом дня коливатиметься в суботу в межах +1...+3 °C, а в неділю потеплішає до +3...+5 °C.
"На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами", – додала Наталка Діденко.
- В останній день зими, 28 лютого, у деяких регіонах України очікуються дощі, мокрий сніг і рвучкий вітер. Температура повітря коливатиметься в межах -3...+6 °C.
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