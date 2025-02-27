Дощ, мокрий сніг і рвучкий вітер: прогноз погоди на останній день зими від Наталки Діденко
В останній день зими, 28 лютого, у деяких регіонах України очікуються дощі, мокрий сніг і рвучкий вітер. Температура повітря коливатиметься в межах -3...+6 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, в західних областях України прогнозується дощ та мокрий сніг. До цього приєднається рвучкий південно-східний вітер. На решті території України 28 лютого без істотних опадів.
Найнижча температура повітря очікується на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині - вночі -10...-15 °C. У більшості областей України вночі буде -2...-6 °C, на заході близько 0 °C.
Натомість упродовж дня очікується 0...+6 °C, у західних областях через опади похолоднішає, лише в східній частині від -3 °C до +2 °C.
Яка погода буде в Києві
У Києві вночі прогнозується -2...-4 °C, вдень +2...+4 °C. У другій половині дня може посилитися вітер, напрямок - з південного сходу. Опади в столиці малоймовірні.
"Весна розпочнеться вологою погодою зі значно слабшими морозами вночі та прохолодним днем - така типова ранньовесняна атмосфера", - додала Діденко.
- 27 лютого у низці регіонів України в нічні часи передбачається температура повітря до -15 °C. Натомість вдень показники виростуть до +11 °C.
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