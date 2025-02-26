Уночі до -15 °C, вдень до +11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 27 лютого найтеплішими в Україні будуть західні області - вдень 27 лютого очікується +5...+11 °C. Тим часом у східних областях передбачається найхолодніша погода - близько -2...-6 °C. На решті території України протягом дня буде +1...+5 °C.

"Проте ночі ще чіплятимуться, як незрілий дорослий син, за маму-зиму, буде морозно, очікується -5...-12 °C, на сході -11...-15 °C, на заході -1...-6 °C", - додала Діденко.

Водночас опади 27 лютого в Україні малоймовірні, хіба що західну частину України накриють хмари.

Яка погода буде в Києві

У Києві опади малоймовірні. Вночі температура повітря опуститься до -5...-7 °C, вдень потепліє до +2...+4 °C.