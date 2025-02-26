Уночі до -15 °C, вдень до +11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 лютого
У четвер, 27 лютого, у низці регіонів України у нічні часи передбачається температура повітря до -15 °C. Натомість вдень показники виростуть до +11 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 27 лютого найтеплішими в Україні будуть західні області - вдень 27 лютого очікується +5...+11 °C. Тим часом у східних областях передбачається найхолодніша погода - близько -2...-6 °C. На решті території України протягом дня буде +1...+5 °C.
"Проте ночі ще чіплятимуться, як незрілий дорослий син, за маму-зиму, буде морозно, очікується -5...-12 °C, на сході -11...-15 °C, на заході -1...-6 °C", - додала Діденко.
Водночас опади 27 лютого в Україні малоймовірні, хіба що західну частину України накриють хмари.
Яка погода буде в Києві
У Києві опади малоймовірні. Вночі температура повітря опуститься до -5...-7 °C, вдень потепліє до +2...+4 °C.
- 26 лютого найтепліша погода очікується у західних областях, а морози вдень затримаються ще на сході. Протягом тижня по всій Україні теплішатиме, з'являться опади.
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