"Зима завершує свої справи": Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україні потеплішає

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближчої ночі ще поморозить східну частину України - там очікується -12...-15 °C. У більшості областей температура повітря буде на рівні -5...-11 °C. Дещо холодніше вночі на заході -1...-5 °C.

Протягом дня 26 лютого в Україні передбачається від +2 до -4 °C, на сході до -5...-8 °C. Тим часом у західних областях вже запахне весною, максимальна температура там сягне +4...+9 °C.

Водночас опади в Україні у середу малоймовірні.

Погода у Києві

У столиці 26 лютого переважатиме суха погода. Вночі температура повітря становитиме -7...-9 °C, а вдень підніметься до +1...+3 °C.

За даними синопткині, вже впродовж тижня в Україні теплішатиме. З 1 березня підвищиться вологість та з'являться опади.