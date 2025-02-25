"Зима завершує свої справи": Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україні потеплішає
У середу, 26 лютого, найтепліша погода очікується у західних областях, а морози вдень затримаються ще на сході. Протягом тижня по всій Україні теплішатиме, з'являться опади
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, найближчої ночі ще поморозить східну частину України - там очікується -12...-15 °C. У більшості областей температура повітря буде на рівні -5...-11 °C. Дещо холодніше вночі на заході -1...-5 °C.
Протягом дня 26 лютого в Україні передбачається від +2 до -4 °C, на сході до -5...-8 °C. Тим часом у західних областях вже запахне весною, максимальна температура там сягне +4...+9 °C.
Водночас опади в Україні у середу малоймовірні.
Погода у Києві
У столиці 26 лютого переважатиме суха погода. Вночі температура повітря становитиме -7...-9 °C, а вдень підніметься до +1...+3 °C.
За даними синопткині, вже впродовж тижня в Україні теплішатиме. З 1 березня підвищиться вологість та з'являться опади.
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