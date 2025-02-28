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Росія на переговорах у Стамбулі запропонувала США відновити пряме авіасполучення

Дар'я Куркіна
28 лютого, 2025 п'ятниця
15:53
Світ США і РФ

Російська сторона під час перемовин із США у Стамбулі 27 лютого запропонувала Вашингтону відновити пряме авіасполучення, а також порушила питання повернення своїх обʼєктів нерухомості

Зміст

Про це заявили в МЗС РФ.

За словами російського відомства, під час перемовин сторони узгодили кроки для "безперешкодного фінансування діяльності дипмісій Росії та США на взаємній основі" та створення належних умов для виконання дипломатами службових обов'язків.

Також Москва порушила питання повернення собі шести об'єктів нерухомості, вилучених у 2016-2018 роках. Водночас росіяни запропонували відновити пряме авіасполучення між країнами.

"Дискусії пройшли у змістовному та діловому ключі", - додає російське МЗС.  

  • У четвер, 27 лютого, між російськими та американськими представниками в Стамбулі відбулися переговори щодо проблем роботи посольств - вони тривали 6,5 години. Країни визначили кроки для стабілізації відносин у сферах банкінгу та дипломатії.



 

Теги:
Новини
Росія
МЗС
США
Росія - США
Авіація
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