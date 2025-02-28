Показує ситуацію в режимі реального часу: Укренерго запустило новий мобільний застосунок

Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

Зазначається, що розробка сервісу стала можливою завдяки фінансовій підтримці уряду Данії.

У застосунку користувачі зможуть дізнатися, чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії та чи застосовуються погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

"Для людей це зручно з точки зору розуміння поточної ситуації в енергосистемі, а для нас – це найоперативніший спосіб комунікації безпосередньо зі споживачем. Це важливо, якщо є потреба закликати жителів певного регіону або країни загалом вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі", - зазначив член правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Наразі мобільний застосунок Укренерго вже доступний у Play Market та на інших цифрових платформах. В майбутньому його функціонал розширять.