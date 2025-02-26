У застосунку "Київ Цифровий" запустили мапу доступності об'єктів міста

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мапа об'єднує дані про муніципальні та приватні об'єкти у частині наявності безбар'єрного входу, тактильних та акустичних засобів, можливості паркування.

Наразі на мапу нанесли понад 1200 об'єктів. За словами Кличка, її будуть постійно доповнювати.