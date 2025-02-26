У застосунку "Київ Цифровий" запустили мапу доступності об'єктів міста
На першому засіданні Ради безбар'єрності Києва презентували мапу доступності об'єктів міста. Вона доступна у застосунку "Київ Цифровий"
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Мапа об'єднує дані про муніципальні та приватні об'єкти у частині наявності безбар'єрного входу, тактильних та акустичних засобів, можливості паркування.
Наразі на мапу нанесли понад 1200 об'єктів. За словами Кличка, її будуть постійно доповнювати.
- Раніше Міністерство оборони повідомляло, що в застосунку "Резерв+" автоматично відображатимуться дані про встановлення або зміну групи інвалідності військовозобов'язаного.
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