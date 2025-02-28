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OPINION

Пекельний трикутник Трампа. Як вижити на тлі бажання США подружитись із Росією?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
28 лютого, 2025 п'ятниця
16:00
Погляд

Врятувати Росію за будь-яку ціну — ідея фікс ледве не кожного американського топполітика

Зміст

Лише за минуле століття топи США намагалися тричі врятувати Росію від розпаду. Урешті — вона розпадалась. Але поганий той американський лідер, який не мріє понатискати разом кнопку "перегрузка". Бебібумер Дональд Трамп теж не виняток. 

Коли ввечері пересічний українець після тяжкого робочого дня смажить картопельку, наливає кухлик пива і намагається розвантажити голову, на тому кінці світу прокидається Трамп. Заходить у соцмережу Х і починає новий сеанс атаки мізків треш-новинами.

Із зовсім свіжого — Трамп заявив, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина через яку почалась війна. Взяли, спровокували Росію і все — почалась велика бійня. 

Якби американський президент міг знати щось третє між "Deal" та "money back" — то побачив б цікаві дослідження щодо настроїв про НАТО в Україні у різні роки. 

Там добре видно, що десь років поспіль до 2014, коли Росія вирішила "анексувати" Крим та запустила окупацію частини Донбасу — антинатівські настрої в Україні сягали 70% і вище. А у Вашингтоні тоді рушив Барак Обама, який не те що не бачив Україну в НАТО, а скоріше навряд чи пальцем на глобусі показав би — де там та Україна. 

Попри те, вторгнення відбулось. І на той момент Україна по суті була "нейтральною". І ще й планомірно скорочувала озброєння та кількість якісної армії. 

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Трамп безумовно любить забирати слова — ще позавчора у нього Зеленський був диктатором. А зараз уже "хороший хлопець", якого він не пам'ятає, що називав "диктатором". Але що ж — стосовно обіцянок американських політиків та наших синців об НАТО — ще свіжа пам'ять у тих, хто має структуру трошки складніше за інфузорію. 

Щобільше, ми так і не дізнались, настільки міцне це НАТО у реальній війні, адже його зараз захищають мобілізовані Василі, які точно не сиділи на круглих столах про хвалені стандарти. Ба більше — ще кілька таких беззмістовних таких посиденьок із російськими делегатами в Ер-Ріяді — і НАТО саме зайде у велику політичну кризу. А там хто знає, чи потрібен такий оборонний альянс узагалі. 

Скоро мине майже два роки, як помер один з архітекторів чинного глобального порядку — американський дипломат Генрі Кіссінджер. Він все життя хвалився тим, що розуміє диктаторів і сформулював правило трикутника — Вашингтон — Пекін — Москва. В ідеалі двоє мають дружити проти третього. І в цих розкладах Росії помилково відводилась роль друга, з яким США має товаришувати проти Китаю. 

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Очільники нинішньої адміністрації США — виросли на цих постулатах. І тому логічно влаштовують танці з бубнами навколо Москви, де Трамп готовий запропонувати Путіну угоду з єдиною метою — відірвати РФ і "завербувати" у власну зону впливу. Єдина поправка — теорія Кіссінджера дала збій і Росія тепер бажаний трофей для великих гравців

Україні у цій грі за ідеальним сценарієм має відводитись роль смаженого барана. Такого мовчазного, який проковтне всі пропозиції пристати на стамбульський формат у 2025 році й стулити пельку. І вибори провести до великої мирної угоди — обовʼязково змусивши вимазатись кровʼю та соромом, якщо не Зеленського, то Залужного — фаворита симпатій левової частки українців. 

Гіркі уроки 24 лютого 2022 року підштовхують Україну бути незручною, голосною і пробивною. Час стати частиною обʼєднаної Європи, яка також виступатиме субʼєктом у геополітичних розкладах. І саме момент диктувати свою повістку попри гарчання Фіцо, Орбана та купки правих радикалів на грошах чи то Москви, чи то Ілона Маска. 

Україна стоїть третій рік, хоча міністри та премʼєри знизували плечима і давали усього кілька годин на життя. Відмовлялись від санкцій, говорили, що постачання зброї уже немає сенсу, а Росія така сильна, що жодна сила її не зупинить. 

Тож як би не пручався Зеленський змінам — ключ до перетворень у нас самих. Треба посилюватися самим, а для цього кардинально поміняти систему управління -- армією, економікою та урядовцями. Просто хороші хлопці по знайомству із Кривого Рогу не тягнуть. І це бачать навіть ті, хто підтримав президента в останні тижні у зарубі з Трампом.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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