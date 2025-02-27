Це будуть навіть не угоди з дияволом, це будуть оборудки з ворогом.

Мені також абсолютно зрозуміло, що нічого корисного для України від Трампа і його адміністрації ми вже не отримаємо. Незалежно від того, як ми далі будемо себе з ним поводити. Не допомогло підлещування (Зеленського), не допоможе і "відгаркування".

Тому що Трамп насправді реалізує порядок денний нашого ворога — Путіна. Образ російського диктатора є рольовою моделлю світового лідера в уяві нинішнього президента США.

Читайте також: Трамп і арабські гендлярі Він хотів би бути таким, як Путін, наслідувати його у діях, не бути обмеженим державними інституціями у себе вдома та принципами та правилами у зовнішньому світі. Світ Трампа — це політика без суспільної моралі та системи стримувань і противаг. Світ без політичної відповідальності лідерів "великих держав", а отже, і без покарання за їхні злочини.

Перший місяць правління ясно показав, що Трамп хоче мати абсолютну владу на абсолютну сваволю. Які тут можуть бути "оборудки"? Підкорення в обмін на рабство?

Читайте також: Чи вистоїть Україна в разі припинення Трампом військової та фінансової допомоги Україні Отже, найкращою і найпродуктивнішою формою спілкування з ним та його адміністрацією мені бачиться ігнор. Не підлещуватися, не поступатися, але й не нападати, не відповідати уколом на укол.

Просто ігнорувати усі випади й нічого з ним не підписувати. Особисті зустрічі уже нічого не дадуть. Спілкуватися з ним при потребі лише через третіх осіб, переважно з Європейського союзу. Допоки цього не зрозуміють усі наші партнери у Європі й Америці й поки з Трампа не вийде весь "пар".