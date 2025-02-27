Образ російського диктатора є рольовою моделлю Трампа
Я, звичайно, не економіст і не підприємець, але мені абсолютно зрозуміло, що після фактичного переходу Трампа на платформу Путіна з ним не можна укладати жодних "оборудок"
Це будуть навіть не угоди з дияволом, це будуть оборудки з ворогом.
Мені також абсолютно зрозуміло, що нічого корисного для України від Трампа і його адміністрації ми вже не отримаємо. Незалежно від того, як ми далі будемо себе з ним поводити. Не допомогло підлещування (Зеленського), не допоможе і "відгаркування".
Тому що Трамп насправді реалізує порядок денний нашого ворога — Путіна. Образ російського диктатора є рольовою моделлю світового лідера в уяві нинішнього президента США.
Читайте також: Трамп і арабські гендлярі
Він хотів би бути таким, як Путін, наслідувати його у діях, не бути обмеженим державними інституціями у себе вдома та принципами та правилами у зовнішньому світі. Світ Трампа — це політика без суспільної моралі та системи стримувань і противаг. Світ без політичної відповідальності лідерів "великих держав", а отже, і без покарання за їхні злочини.
Перший місяць правління ясно показав, що Трамп хоче мати абсолютну владу на абсолютну сваволю. Які тут можуть бути "оборудки"? Підкорення в обмін на рабство?
Читайте також: Чи вистоїть Україна в разі припинення Трампом військової та фінансової допомоги Україні
Отже, найкращою і найпродуктивнішою формою спілкування з ним та його адміністрацією мені бачиться ігнор. Не підлещуватися, не поступатися, але й не нападати, не відповідати уколом на укол.
Просто ігнорувати усі випади й нічого з ним не підписувати. Особисті зустрічі уже нічого не дадуть. Спілкуватися з ним при потребі лише через третіх осіб, переважно з Європейського союзу. Допоки цього не зрозуміють усі наші партнери у Європі й Америці й поки з Трампа не вийде весь "пар".
Усе інше — шлях до катастрофи.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.37 Купівля 41.37Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.3Продаж 43.94
- Актуальне
- Важливе