США услід за Європою мають припинити умиротворення Кремля
За словами міністра фінансів США, сьогодні має бути укладена угода щодо рідкісноземельних металів
Аналізувати її особливого сенсу немає. Не тому, що остаточний текст ще ніхто не бачив, а тому, що це питання жодним чином не стосується встановлення миру в Україні, гарантій безпеки чи постачання зброї.
Що ми чуємо від Путіна останніми днями? "Ніякого перемир’я", "усунення першопричин конфлікту", "нова архітектура безпеки", "чотири області вписані в конституцію"... Очевидно, що ці заяви не дають жодних підстав вважати, що з Росією ведуться "успішні переговори" щодо завершення війни.
Єдиний "успішний" переговорний процес, про який зараз відомо, — це рідкісноземельні метали. Причому ініціатива виходить не лише від США, а й від Путіна, який натякає, що в Росії теж є такі ресурси, і Кремль готовий домовлятися про їхнє постачання.
Єдине, що насправді мало б нас цікавити в цьому "рідкісноземельному" процесі, — це якнайшвидше його припинення. І повернення світових дискусій до дійсно важливих питань: як закінчити війну, як вистояти Україні, як зберегти наших людей, нашу армію і наше майбутнє, яке нерозривно пов’язане з майбутнім усієї Європи.
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Добре, що це розуміють і наші партнери. Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи свою "чудову" розмову з Дональдом Трампом, заявив, що країни Альянсу готують новий пакет допомоги Україні на кілька мільярдів, а також "внески у гарантії безпеки". Приблизно про те саме говорять британський прем’єр Кіт Стармер та інші європейські лідери.
Для більшості європейських політиків очевидно, що переговори з Путіним — безперспективні. Від того, наскільки швидко це зрозуміють у США та припинять політику умиротворення Кремля, залежить, як швидко завершиться війна і на яких умовах.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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