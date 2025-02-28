Аналізувати її особливого сенсу немає. Не тому, що остаточний текст ще ніхто не бачив, а тому, що це питання жодним чином не стосується встановлення миру в Україні, гарантій безпеки чи постачання зброї.

Що ми чуємо від Путіна останніми днями? " Ніякого перемир’я ", " усунення першопричин конфлікту ", " нова архітектура безпеки ", " чотири області вписані в конституцію "... Очевидно, що ці заяви не дають жодних підстав вважати, що з Росією ведуться "успішні переговори" щодо завершення війни .

Єдиний "успішний" переговорний процес, про який зараз відомо, — це рідкісноземельні метали. Причому ініціатива виходить не лише від США, а й від Путіна, який натякає, що в Росії теж є такі ресурси, і Кремль готовий домовлятися про їхнє постачання.

Єдине, що насправді мало б нас цікавити в цьому "рідкісноземельному" процесі, — це якнайшвидше його припинення . І повернення світових дискусій до дійсно важливих питань: як закінчити війну, як вистояти Україні, як зберегти наших людей, нашу армію і наше майбутнє, яке нерозривно пов’язане з майбутнім усієї Європи.

Добре, що це розуміють і наші партнери. Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи свою "чудову" розмову з Дональдом Трампом, заявив, що країни Альянсу готують новий пакет допомоги Україні на кілька мільярдів, а також " внески у гарантії безпеки ". Приблизно про те саме говорять британський прем’єр Кіт Стармер та інші європейські лідери.

Для більшості європейських політиків очевидно, що переговори з Путіним — безперспективні. Від того, наскільки швидко це зрозуміють у США та припинять політику умиротворення Кремля, залежить, як швидко завершиться війна і на яких умовах.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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