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Головна Культура "Нема в мене ностальгії, смутку за тією зас*аною епохою", - Винничук прокоментував колонку про "розпусну епоху"

"Нема в мене ностальгії, смутку за тією зас*аною епохою", - Винничук прокоментував колонку про "розпусну епоху"

Дар'я Тарасова
28 лютого, 2025 п'ятниця
16:38
Культура На фото: Юрій Винничук

Письменник Юрій Винничук назвав брехнею звинувачення на його адресу в тому, що він став на захист викладача ЛНУ Йосипа Лося, звинуваченого у сексуальних домаганнях

Зміст

Про це він написав у приватному дописі на facebook, скриншот якого наводить NV.

Український письменник і журналіст Юрій Винничук напередодні написав колонку "Була колись розпусна епоха" для видання "Збруч". Текст став його реакцією на відсторонення від роботи викладача ЛНУ Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях. У своїй колонці Винничук міркував про те, що за часів його молодості сексуальні домагання були нормою, а секс із "пʼяною, майже непритомною дівчиною" був "у порядку речей" і не вважався зґвалтуванням.

Культурна спільнота засудила Винничука за текст про "розпусну епоху", тому письменник вирішив прокоментувати свою колонку.

"Брехня, брехня і ще раз брехня. Щодо того, що я ніби став на захист Лося, з якого ми насправді в газеті постійно стібалися, і про це мова у блозі. Де там його захист?", - написав Винничук.

Він наголосив, що у своєму матеріалі навів лише факти, свідком яких був сам.

"Нема в мене ностальгії, смутку за тією зас*аною епохою, ані романтики", - уточнив письменник.

Він поділився, що його статтю у виданні доповнили коментарями. Так, зокрема, тепер уточнюється, що автор "тішиться, що настали інші часи, але не поділяє обурення словом "дорогенька", а також вважає, що неаб'юзне залицяння не є карним злочином". Він наголосив, що "рішуче засуджує негідну поведінку викладача Львівського університету".

Загалом до колонки Винничука додалося 15 коментарів-пояснень.

Фото: Facebook Юрія Винничука, скриншот NV

Фото: Facebook Юрія Винничука, скриншот NV

  • Письменник Юрій Винничук відреагував на відсторонення від роботи викладача ЛНУ Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях, колонкою "Була колись розпусна епоха". Його розкритикували.

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Львів
скандал
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