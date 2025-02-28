Не бачать ворожі радари і не зупиняють російські РЕБи: що таке авіакомплекс Poseidon і як він допомагає Силам оборони України

Що таке H10 Poseidon

Poseidon – це розвідувальний безпілотний літальний апарат, який виготовляє компанія Swarmly. Ця фірма була заснована на Кіпрі колишніми військовими у 2018 році. Безпілотники H10 Poseidon Mk II призначені для розвідки, спостереження та коригування вогню, зокрема, артилерії.

"Посейдон" – це планер високого крила з електродвигуном, основним штовхаючим гвинтом і чотирма невеликими стаціонарними пропелерами для вертикального злету. Тобто він може стартувати без аеродрому чи катапульти, а здійнявшись у повітря, просто перемикається з вертикального польоту на горизонтальний. Це – одна з переваг безпілотника над українським дроном "Лелека-100".

"Коли не вистачає "лелек", то саме "Посейдон" дуже підійде – і дальністю, і висотами, і камера у нього крута, і вертикальний зліт. Бо "Лелеці" треба місце, а тут вертикальний зліт – немає жодних проблем зі стартом" – каже підполковник ЗСУ, військовий блогер та ведучий "Армія ТБ" Сергій Місюра.

Пропелерні двигуни VTOL, виготовлені Swarmly також дозволяють зависати у повітрі на 15 хвилин чи здійснювати аварійну посадку, якщо головний двигун відмовляє. Так вдалося зменшити масу літака, адже не довелося вмонтовувати парашут для аварійної посадки, як це роблять в інших безпілотниках.

В одному комплекті Poseidon H10 Mk III йде три планери і два комплекси керування. На випадок втрати одного корпусу є резервні, що дозволяє не переривати роботу.

Фото: eurosolidarity.org

Можливості авіакомплексу Poseidon

Однією з головних переваг "посейдонів" називають компактність. Дрони можна перевозити на позашляховиках чи пікапах, а повний час розгортання безпілотного апарату не перевищує 10 хвилин, що вкрай важливо при розгортанні у бойових умовах.

Щодо оснащення, то H10 Poseidon має дві камери з 40-кратним зумом, що дозволяють вести спостереження з великої висоти, і тепловізійну камеру. Оптика виготовлена в Ізраїлі.

"Цей апарат може за раз пролітати близько 120 км. Плюс від станції управління може відлітати на 50 км, що дозволяє знаходитися у безпечному місці під час виконання бойових завдань. Неймовірна камера в ньому. Він виконує головну функцію – ведення розвідки. Завдяки своїм характеристикам, в тому числі камері, дозволяє дуже далеко залітати до позицій ворога, проводити розвідку, відповідно виявляти особовий склад і вогневі засоби противника для подальшого їхнього ураження нашою артилерією", – розповідав спецпризначенець з позивним "Мангуст" при передачі "Посейдонів" його підрозділу. Інші військові також відзначали хорошу якість зображення із камер – "хороша картинка на 800 метрів вночі".

Відомо, що БПЛА може передавати дані не тільки безпосередньому пілоту, а й оперативному командуванню у тилу.

Фото: eurosolidarity.org

Непомітність та невразливість H10 Poseidon

Дрони "Посейдон" оснащені захищеними каналами зв'язку, а також спеціальним комплексом обладнання та програмним забезпеченням для уникнення впливу засобів РЕБ. Якщо інші дрони засоби радіоелектронної боротьби росіян можуть заглушити, то H10 Poseidon, потрапивши під вплив РЕБів, продовжує летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал.

Завдяки сучасному електричному двигуну Poseidon при польоті з крейсерською швидкістю працює безшумно. Крім того, безпілотник не залишає за собою теплового сліду, тому ворожим радарам зафіксувати його вкрай важко. Однією з основних переваг над безпілотниками такого типу експерти називають можливість працювати у місцях, де недоступна супутникова навігація.

"Захист від РЕБ є і тому спокійніше можна злітати і працювати для арти. І без очей арта – це просто арта. А коли арта з безпілотниками – то це вже боженьки арти, і вони працюють набагато краще", – наголошує Місюра.

Технічні характеристики H10 Poseidon

Довжина – 1,9 м,

Розмах крила – 3,5 м,

Корисне навантаження – 3 кг,

Максимальна злітна маса – 22 кг,

Крейсерська швидкість – 75 км/год,

Максимальна швидкість – 100 км/год,

Дальність зв'язку – 50 км,

Максимальна висота польоту – 4 км,

Максимальний час зависання – 15 хв,

Тривалість польоту — 2 год.

Фото: spgr.org.ua

БПЛА Poseidon в Україні

Перші "посейдони" надійшли Силам оборони у липні 2022 року – тоді їх для десантно-штурмових військ купили волонтери ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка, писав портал "Мілітарний". Вартість комплексу становить 318 тис. євро.

"Перший контракт на тестовий оперативно-тактичний БПЛА ми підписали 18 травня 2022 року. Виявилося, що цей дрон на голову вище багатьох, що вже були у небі війни", – писали на сайті "Справи громад".

Загалом Фонд Порошенка постійно займався закупівлями БПЛА Poseidon, інколи купуючи літальні апарати на спілку з діаспорою, як-от для розвідки навесні 2013-го, інколи компанувалися з органами місцевої влади (наприклад для житомирських десантників восени того ж року).

Всього, станом на травень 2023-го, благодійники з України та закордону придбали для української армії близько пів сотні "посейдонів".

22 січня 2025 року Міністерство оборони України повідомило, що БПЛА Poseidon допустили до експлуатації у Силах оборони. На сторінці відомства йдеться про "безпілотник вітчизняного виробництва", однак розміщене фото дозволяє припустити, що йдеться про той самий, кіпрський "Посейдон".

Фото: eurosolidarity.org

"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – прокоментував події заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Варто зауважити, що, хоча H10 Poseidon перебуває на озброєнні Сил оборони вже третій рік, кодифікація цих дронів є важливим кроком. Кодифікація – це класифікація, визначення назви та призначення предметам постачання номенклатурних номерів. У процесі кодифікації зброя набуває статусу "предмета постачання". Це означає, що після проходження кодифікації озброєння дозволено закуповувати за кошти державного бюджету, а не лише за кошти благодійників, донатерів, спонсорів та інвесторів тощо.