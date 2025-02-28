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Не бачать ворожі радари і не зупиняють російські РЕБи: що таке авіакомплекс Poseidon і як він допомагає Силам оборони України

Роман Яворський
28 лютого, 2025 п'ятниця
17:49
Пояснюємо авіакомплекс Poseidon

Безпілотні апарати стали одним із ключових елементів оборони України проти російської агресії. Вони допомагають у розвідці, координації ударів, визначенні точних координат цілей і, як наслідок, дозволяють нищити артилерійські та танкові підрозділи ворога. Дрони дають можливість виявляти переміщення російських військ, визначати їхні позиції та коригувати артилерійські удари. Одним із найкращих у своїй категорії захисники України називають безпілотний апарат H10 Poseidon

Зміст

Що таке H10 Poseidon

Poseidon – це розвідувальний безпілотний літальний апарат, який виготовляє компанія Swarmly. Ця фірма була заснована на Кіпрі колишніми військовими у 2018 році. Безпілотники H10 Poseidon Mk II призначені для розвідки, спостереження та коригування вогню, зокрема, артилерії.

"Посейдон" – це планер високого крила з електродвигуном, основним штовхаючим гвинтом і чотирма невеликими стаціонарними пропелерами для вертикального злету. Тобто він може стартувати без аеродрому чи катапульти, а здійнявшись у повітря, просто перемикається з вертикального польоту на горизонтальний. Це – одна з переваг безпілотника над українським дроном "Лелека-100".

"Коли не вистачає "лелек", то саме "Посейдон" дуже підійде – і дальністю, і висотами, і камера у нього крута, і вертикальний зліт. Бо "Лелеці" треба місце, а тут вертикальний зліт – немає жодних проблем зі стартом" – каже підполковник ЗСУ, військовий блогер та ведучий "Армія ТБ" Сергій Місюра.

Пропелерні двигуни VTOL, виготовлені Swarmly також дозволяють зависати у повітрі на 15 хвилин чи здійснювати аварійну посадку, якщо головний двигун відмовляє. Так вдалося зменшити масу літака, адже не довелося вмонтовувати парашут для аварійної посадки, як це роблять в інших безпілотниках.

В одному комплекті Poseidon H10 Mk III йде три планери і два комплекси керування. На випадок втрати одного корпусу є резервні, що дозволяє не переривати роботу.

авіакомплекс Poseidon

Фото: eurosolidarity.org

Можливості авіакомплексу Poseidon

Однією з головних переваг "посейдонів" називають компактність. Дрони можна перевозити на позашляховиках чи пікапах, а повний час розгортання безпілотного апарату не перевищує 10 хвилин, що вкрай важливо при розгортанні у бойових умовах.

Щодо оснащення, то H10 Poseidon має дві камери з 40-кратним зумом, що дозволяють вести спостереження з великої висоти, і тепловізійну камеру. Оптика виготовлена в Ізраїлі.

"Цей апарат може за раз пролітати близько 120 км. Плюс від станції управління може відлітати на 50 км, що дозволяє знаходитися у безпечному місці під час виконання бойових завдань. Неймовірна камера в ньому. Він виконує головну функцію – ведення розвідки. Завдяки своїм характеристикам, в тому числі камері, дозволяє дуже далеко залітати до позицій ворога, проводити розвідку, відповідно виявляти особовий склад і вогневі засоби противника для подальшого їхнього ураження нашою артилерією", – розповідав спецпризначенець з позивним "Мангуст" при передачі "Посейдонів" його підрозділу. Інші військові також відзначали хорошу якість зображення із камер – "хороша картинка на 800 метрів вночі".

Відомо, що БПЛА може передавати дані не тільки безпосередньому пілоту, а й оперативному командуванню у тилу.

авіакомплекс Poseidon

Фото: eurosolidarity.org

Непомітність та невразливість H10 Poseidon

Дрони "Посейдон" оснащені захищеними каналами зв'язку, а також спеціальним комплексом обладнання та програмним забезпеченням для уникнення впливу засобів РЕБ. Якщо інші дрони засоби радіоелектронної боротьби росіян можуть заглушити, то H10 Poseidon, потрапивши під вплив РЕБів, продовжує летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал.

Завдяки сучасному електричному двигуну Poseidon при польоті з крейсерською швидкістю  працює безшумно. Крім того, безпілотник не залишає за собою теплового сліду, тому ворожим радарам зафіксувати його вкрай важко. Однією з основних переваг над безпілотниками такого типу експерти називають можливість працювати у місцях, де недоступна супутникова навігація.

"Захист від РЕБ є і тому спокійніше можна злітати і працювати для арти. І без очей арта – це просто арта. А коли арта з безпілотниками – то це вже боженьки арти, і вони працюють набагато краще", – наголошує Місюра.

Технічні характеристики H10 Poseidon

  • Довжина – 1,9 м,
  • Розмах крила – 3,5 м,
  • Корисне навантаження – 3 кг,
  • Максимальна злітна маса – 22 кг,
  • Крейсерська швидкість – 75 км/год,
  • Максимальна швидкість – 100 км/год,
  • Дальність зв'язку – 50 км,
  • Максимальна висота польоту – 4 км,
  • Максимальний час зависання – 15 хв,
  • Тривалість польоту — 2 год.

авіакомплекс Poseidon

Фото: spgr.org.ua

БПЛА Poseidon в Україні

Перші "посейдони" надійшли Силам оборони у липні 2022 року – тоді їх для десантно-штурмових військ купили волонтери ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка, писав портал "Мілітарний". Вартість комплексу становить 318 тис. євро.

"Перший контракт на тестовий оперативно-тактичний БПЛА ми підписали 18 травня 2022 року. Виявилося, що цей дрон на голову вище багатьох, що вже були у небі війни", – писали на сайті "Справи громад".

Загалом Фонд Порошенка постійно займався закупівлями БПЛА Poseidon, інколи купуючи літальні апарати на спілку з діаспорою, як-от для розвідки навесні 2013-го, інколи компанувалися з органами місцевої влади (наприклад для житомирських десантників восени того ж року).

Всього, станом на травень 2023-го, благодійники з України та закордону придбали для української армії близько пів сотні "посейдонів".

22 січня 2025 року Міністерство оборони України повідомило, що БПЛА Poseidon допустили до експлуатації у Силах оборони. На сторінці відомства йдеться про "безпілотник вітчизняного виробництва", однак розміщене фото дозволяє припустити, що йдеться про той самий, кіпрський "Посейдон".

авіакомплекс Poseidon

Фото: eurosolidarity.org

"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – прокоментував події заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Варто зауважити, що, хоча H10 Poseidon перебуває на озброєнні Сил оборони вже третій рік, кодифікація цих дронів є важливим кроком. Кодифікація – це класифікація, визначення назви та призначення предметам постачання номенклатурних номерів. У процесі кодифікації зброя набуває статусу "предмета постачання". Це означає, що після проходження кодифікації озброєння дозволено закуповувати за кошти державного бюджету, а не лише за кошти благодійників, донатерів, спонсорів та інвесторів тощо.

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Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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