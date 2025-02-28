Уряд виділив понад 1 млрд грн для сімей загиблих розвідників

Про це повідомило Міноборони.

Там зазначили, що фінансування надійде з резервного фонду. Виділені кошти призначені для надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців ГУР МО.

"Це є частиною державної програми соціального захисту військових, які віддали життя під час відсічі збройної агресії РФ проти України", – додали в оборонному відомстві.