Уряд виділив понад 1 млрд грн для сімей загиблих розвідників
Кабінет міністрів України виділив Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 1,1 млрд грн для підтримки сімей загиблих розвідників
Про це повідомило Міноборони.
Там зазначили, що фінансування надійде з резервного фонду. Виділені кошти призначені для надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців ГУР МО.
"Це є частиною державної програми соціального захисту військових, які віддали життя під час відсічі збройної агресії РФ проти України", – додали в оборонному відомстві.
- Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 46 тис. українських військових.
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