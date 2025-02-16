Україна втратила на війні з РФ понад 46 тис. захисників, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News.

"Ми зафіксували втрати: понад 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти чи перебувають в полоні... Також є 380 тисяч поранених", - сказав президент.

За словами глави держави, точна кількість жертв серед цивільних на тимчасово окупованих територіях залишається невідомою. Також Росія депортувала 19 500 українських дітей.

"Це те, що ми знаємо... Масові поховання та злочини на звільнених територіях свідчать про масштаб російського терору", - заявив Зеленський.