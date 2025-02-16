Україна втратила на війні з РФ понад 46 тис. захисників, - Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 46 тисяч українських військових. Ще близько 380 тисяч бійців дістали поранення
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News.
"Ми зафіксували втрати: понад 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти чи перебувають в полоні... Також є 380 тисяч поранених", - сказав президент.
За словами глави держави, точна кількість жертв серед цивільних на тимчасово окупованих територіях залишається невідомою. Також Росія депортувала 19 500 українських дітей.
"Це те, що ми знаємо... Масові поховання та злочини на звільнених територіях свідчать про масштаб російського терору", - заявив Зеленський.
- Станом на 4 лютого 2025 року повідомлялося про понад 45 тис. загиблих у війні з росіянами українських воїнів.
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