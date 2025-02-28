У Данії відстежують можливий іноземний вплив на вибори у Гренландії

Про це повідомила пресслужба данської розвідки.

Зазначено, що влада відстежуватиме можливий іноземний вплив, оскільки "посилення конкуренції між великими державами в Арктиці та майбутні вибори у Гренландії призвели до поширення дезінформації, а ситуація, що склалася, може бути активно використана іноземними державами для просування власних інтересів".

Розвідка підкреслює: світові дискусії про міжнародну безпеку та незалежність Гренландії спричинили збільшення дезінформації, особливо у соцмережах.

"Напередодні оголошення виборів (...) зафіксували приклади фальшивих профілів у соціальних мережах, зокрема акаунти, які видають себе за політиків Данії та Гренландії, що сприяє поляризації суспільних дебатів. Існують також приклади висловлювань гренландських політиків або приватних осіб, які використовуються поза контекстом для просування або зміцнення певних точок зору", - інформує данська розвідка.

Водночас у матеріалі запевнили, що Копенгаген веде роботу з метою "озброїти суспільство проти загрози з боку зовнішніх сил, які намагаються вплинути на наші демократичні процеси".

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

15 січня прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправлення своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо розповів, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії, що є "його пріоритетом". У МЗС Данії заявили, що держава не зацікавлена продати острів.