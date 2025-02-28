І знову "Субстанція" і "Конклав": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо .

"Субстанція"

У кінотеатрах з 27 лютого

Ця англо-американо-французька стрічка після прем'єри на великому екрані України у жовтні минулого року, знову повертається в кінотеатри напередодні визначення переможців цьогорічного "Оскара". Адже має аж 5 номінацій: боротиметься за "Оскар" у категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий грим та зачіски" та "Найкраща жіноча роль"

Фільм, сценарій до якого написала і який зрежисувала француженка Каролі Фаржа, уперше показали на минулорічному Каннському кінофестивалі, де він здобув Золоту пальмову гілку за найкращий сценарій і де овації після його перегляду не стихали 13 хвилин. Критики практично одностайно визнали стрічку однією із найзухваліших прем'єр року, що підіймає дуже болючі теми, які торкаються практично кожної жінки. Важливо, що в головній ролі знялася легенда 1990-х років Демі Мур, якій в долі (як і її персонажу) судилася жорстока боротьба з віком та власним тілом. І фільм, де камера цілеспрямовано висвітлює кожну зморщечку 62-річної актриси, є, на думку критиків, яскравим свідченням примиренням її зі собою. До речі, роль у цьому фільмі подарувала Демі Мур не лише премію "Золотий глобус", а й першу у її житті номінацію на "Оскар"

"Відважне руйнування абсурдних стандартів краси", "найбільш хворобливий та розважальний кінодосвід року", "несамовитий крик у кінематографічній формі" - ці відгуки про "Субстанцію" увійшли навіть до трейлеру цього захопливого фільму, який однозначно вартує того, щоби подивитися його на великому екрані.

Отож про зміст. Головна героїня стрічки - Елізабет Спаркл звикла всіх вражати своєю красою, однак роки беруть своє. Сьогодні Елізабет - ведуча популярного фітнес-шоу. Однак коли їй виповнюється 50, то її керівник повідомляє їй про звільнення саме через її вік. Відчуваючи себе як продукт, у якого сплив термін придатності, Елізабет вдається до інноваційної ін’єкції, яку пропонує їй таємнича лабораторія. Це призводить до появи С’ю – вродливої, молодої та амбітної. Однак це не різні жінки, а дві версії Елізабет, які одного дня вступають у жорстоку війну одна з одною.

У головних ролях Демі Мур, Маргарет Квеллі, Денніс Квейд, Гор Абрамс, Оскар Лесаж та ін.

"Конклав"

У кінотеатрах з 27 лютого

Ще одна стрічка повертається на великі екрани України напередодні церемонії "Оскар". І боротиметься за перемогу в номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращі костюми" та "Найкраща оригінальна музика до фільму". Британо-американський психологічний трилер за виданим 2016 року однойменним романом Роберта Гарріса у режисеруванні оскароносного Едварда Бергера знімали в основному в Римі, на кіностудії Чинечитта, де знято понад 3000 фільмів. Про цю стрічку писали, що вона присвячена балансу між світлом і темрявою, чесністю і брехнею, сучасним і традиційним. А ще про те, що це висококласний трилер про світ релігії та церкви загалом і людину (яка є тільки людиною), зокрема, кінорозповідь з чудовою музикою і потужною грою акторів, яка стала однією із найцікавіших на великому екрані минулого року. Зокрема днями "Конклав" отримав чотири нагороди BAFTA, включно з найкращим фільмом і найкращим британським фільмом.

"Помирає Папа Римський, - анонсують фільм. - Конклавом, на якому буде обрано нового понтифіка, має керувати кардинал Томас Лоуренс. Покійний Папа ніколи не сумнівався у його чесності і тепер на ньому лежить велика відповідальність. З усього світу до Ватикану приїжджають кардинали, кожен з яких одночасно і виборець, і потенційний кандидат. На час дії конклаву кардинали живуть ізольовано від решти світу, аби жоден сторонній вплив не змінив їхнього рішення. Однак конкуренція між ним змиває усі кордони приватності і відомими стають таємниці, які приховувалися роками. Скрупульозність Лоуренса не дозволяє йому заплющити очі на секрети, які спливають по мірі обговорення кандидатур".

У головних ролях Райф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Ізабела Роселліні та ін.

"Токсичне місто" (серіал)

На Netflix з 27 лютого

Британський драматичний мінісеріал сценариста та драматурга Джека Торна, що взяв за основу реальні події кінця XX - початку XXI ст. навколо металургійного заводу в Корбі - невеликому містечку в Нортгемптонширі, де токсичні відходи призвели до вад у розвитку новонароджених дітей. Властиво, свого часу це містечко славилося металургійним заводом, що припинив свою роботу в 1981 році. Однак перед закриттям на території підприємства накопичилася значна кількість токсичних відходів. Спроба їх вивезти призвела до серйозних екологічних проблем і, відповідно, посприяла виникненню вроджених аномалій.

Отож "коли десятки дітей у Корбі народжуються з інвалідністю, їх матері починають боротьбу за притягнення до відповідальності тих, хто в цьому винний".

У ролях Джоді Віттакер, Еймі Лу Вуд, Клаудія Джессі, Роберт Карлайл, Рорі Кіннір та ін.

"Фанфари"

У кінотеатрах з 27 лютого

Цю комедійну драму зняв французький актор, сценарист та режисер Еммануель Курколь. Для нього це четвертий фільм як режисера та дванадцятий як сценариста. Особливу увагу у фільмі відвели музиці. Перш ніж стрічка вийшла на великі екрани в Україні, її вже показали на численних фестивалях, здобувши прихильну критику. Зокрема фахівці відзначають блискучий акторський дует, збереження балансу між авторським кіно та популярними фільмами, гумор і емоційну глибину стрічки, а також уникнення типових кліше.

"Всесвітньо відомий диригент Тібо втрачає свідомість під час репетиції оркестру, - анонсують фільм. - Виявляється, що він хворий на лейкемію і надію на порятунок принесе пересадка кісткового мозку від родича. Провівши необхідні аналізи, Тібо з'ясовує, що він всиновлений. Пошуки рідні знайомлять його з Джиммі, його братом, якого теж всиновили. Хлопець значно менш амбіційний, працює у шкільній їдальні та грає у самодіяльному оркестрі. Брати знайомляться і Тібо старанно шукає підхід до Джиммі, який може врятувати йому життя. Здається, єдине, що їх справді об'єднує – це любов до музики".

У ролях Бенжамен Лаверн, П'єр Лоттен

"Дім Давида" (1 сезон)

На Paramount+ з 27 лютого

Історичний американський серіал про життя біблійного царя Давида, який став найвідомішим та найшанованішим правителем давнього Ізраїлю. Взявши за основу події Старого Завіту, серіал, утім не є їхньою ілюстрацією. А показує речі, які зрозумілі сучаснику. Приміром, те, що шлях до влади часто буває тернистим і що - незалежно від історичних декорацій - кожен, хто на нього ступає, стикається із заздрістю і зрадою, і часом вимушений приймати дуже непрості рішення, від яких залежить доля народу.

У ролях Майкл Іскандер, Азіз Дьяб, Джеремі Ксідо, Алі Суліман, Аєлет Зурер та ін.