Україна і Росія мають зустрітись і сісти за стіл перемовин, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час перемовин у Вашингтоні сказав про потребу у зустрічі з російською стороною
Про це він повідомив під час зустрічі в Овальному кабінеті.
"Це не війна між США і Росією. Це війна Росії проти України, Росії проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися, сісти при столі перемовин", - сказав Володимир Зеленський.
Президент України додав, що саме тоді може приєднатись США, як найсильніший партнер України. Окрім цього Зеленський наголосив на важливості допомоги Європи.
"Європа для нас важлива тому, що ми боронимо Європу. Всі європейці визнають, що ми лінія оборони, оборонний рубіж, тому вони нам допомагають", - йдеться у заяві.
- Еспресо.TV. у режимі реального часу слідкує за подіями та публікує головні новини щодо візиту Володимира Зеленського у США.
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