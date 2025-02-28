Україна може опинитися на правильному боці історії: дипломат Веселовський про зустріч Трампа і Зеленського

Про це розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України, постійний представник України при ЄС (2008-2010), радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат Андрій Веселовський в етері "Еспресо".

"Україна, якщо не зробить публічних або стратегічних помилок під час візиту до США, опиниться на вигідному боці історії. У такому разі ми стаємо для Трампа "хорошим хлопцем", і він подаватиме це відповідним чином американській аудиторії. За умови, що ми діятимемо правильно, далі він має взятися за Росію, яка у такому сценарії стане "поганим хлопцем", що не відповідає на його вимоги", - зауважив він.

Справа в тому, що змушувати нас зараз до чогось, як це було у випадку з угодою про корисні копалини (називатимемо її так, адже йдеться не лише про невизначені мінерали чи землі, а й про газ і нафту, які можуть бути знайдені в майбутньому), — неправильно. Ця угода включає не чинні, а майбутні розробки, пояснив Веселовський.

Отже, коли ми її підписали, то фактично зробили те, чого домагався Трамп. А він прагнув публічного підтвердження того, що американці отримають економічну вигоду, а отже, повинні зараз бодай трохи допомогти Україні.

"Тобто припинення війни, за його логікою, потрібне Америці не через симпатію до українців чи росіян, а насамперед для збагачення самих американців. Він, звісно, висловлює співчуття через людські жертви, проте головний аргумент звучить так: це потрібно США, щоб їхні громадяни жили заможно.У підсумку американські компанії отримають доступ до українських природних ресурсів. А згодом, коли Росія погодиться на мирну угоду, то відкриє перед США можливості там теж щось видобувати і забирати собі. До речі, сама російська сторона вже публічно заявила, що готова запропонувати доступ до своїх покладів мінералів, металів та інших ресурсів", - зауважив він.

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Головне у цьому питанні – те, як пройде зустріч і візит, а ключовим аспектом, як не дивно, є поведінковий момент. У випадку з Трампом це набуває особливого значення.

"Важливо, якою буде поведінка під час публічної зустрічі, зокрема на пресконференції, яку даватимуть лідери. Ми вже побачили за останні кілька днів два різні стилі переговорів з Трампом – один продемонстрував президент Франції Макрон, інший – прем’єр-міністр Британії Стармер. Вони говорили по-різному, діяли по-різному, мали різні підходи, але їх об’єднувала одна ключова риса – повага. Вона проявлялась у різних формах: у приємних словах, у посмішці, у м’якшій подачі складних чи жорстких тез. Кір Стармер під час свого виступу на пресконференції після переговорів з Трампом жодного разу не згадав слово "Росія". Він використав слово "агресор", і всім у залі все було зрозуміло", - зазначив Веселовський.

А раз так, то не було моменту, що міг би викликати роздратування, не було жорстких вимог. Було лише чітке й багаторазове підкреслення: "Ми домовилися зробити те-то й те-то", а щодо невирішених питань – "Ми створили дві робочі групи, і вони продовжать переговори". Проте найголовніше – звучали акценти на позитиві: "Ми відчули підтримку", "Ми відчули інтерес".

Якщо все це добре проаналізували в Києві або навіть уже в літаку дорогою до Вашингтона й використають це належним чином, то візит буде успішним, каже дипломат.

"Звісно, суть проблеми – у домовленостях, які будуть досягнуті за зачиненими дверима: що має зробити Україна, що мають зробити США, як рухатися далі, яке буде ставлення до РФ та війни загалом. Але без правильної рамки картина не висітиме на стіні", - додав він.