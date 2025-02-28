В Україні 1 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Про це повідомило Укренерго.

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Обмеження діятимуть з 14:00 до 20:00. Причиною їхнього введення є наслідки російських атак на енергооб'єкти. Натомість відключення електроенергії для побутових споживачів наразі не прогнозують.