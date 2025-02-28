В Україні 1 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу
У суботу, 1 березня, енергетики застосовуватимуть обмеження потужностей для промислових споживачів та бізнесу
Про це повідомило Укренерго.
"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – йдеться в повідомленні.
Обмеження діятимуть з 14:00 до 20:00. Причиною їхнього введення є наслідки російських атак на енергооб'єкти. Натомість відключення електроенергії для побутових споживачів наразі не прогнозують.
- У п'ятницю, 28 лютого, в столиці та низці областей України запровадили екстрені відключення світла через наслідки російських атак на енергооб'єкти.
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