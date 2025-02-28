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Аналітика

В Україні планують виробляти ракети до ЗРК Nasams, окупанти перетнули кордон на Сумщині. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
28 лютого, 2025 п'ятниця
20:24
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Сьогодні зранку були повідомлення про те, що російська окупаційна армія ще 25 лютого штурмувала ділянку кордону в Сумській області та зайшла на українську територію. Таким чином ворог намагається здійснювати просування до дороги Суми - Суджа, щоб вплинути на логістику Сил оборони України на Курщині

Зміст

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети до ЗРК Nasams

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається виготовленням систем ППО Nasams, планує створити спільне підприємство в Україні. Керівник цієї компанії Ейрік Лі повідомив, що впродовж кількох місяців цей процес буде завершений. Варто нагадати, що ЗРК Nasams є новітньою норвезько-американською системою ППО малої чи середньої дальності залежно від типу ракети. Цей ЗРК досить активно використовується ЗСУ і має попит по всьому світу. ЗРК Nasams, які стоять на озброєнні наших ПС, за весь за час чергування збили понад 900 повітряних ворожих цілей. Ефективність ЗРК оцінюється в 94%, що є дуже високим показником.

Керівник компанії Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі говорить, що першочерговим завданням для них є збільшення виробництва ракет до ЗРК і забезпечення серійного виробництва. Насправді ці комплекси використовують різні типи американських ракет з різною дальністю. Ракети не будуть збиратись в Україні, оскільки, політика США цього не передбачає. Втім, за оцінками наших експертів, виявляється, що в Україні є типи ракет, які вже використовуються для інших ЗРК, зокрема, британський комплекс GraveHawk. Цей комплекс використовує авіаційні ракети з тепловізійними головками самонаведення Р-73. Власне є припущення, що ці ракети, ймовірно, будуть адаптовані під комплекс Nasams. Крім того, в компанії є й інші типи ракет, які можуть виготовлятись в Україні без взаємодії зі США. Це хороші новини. Оскільки це перший проєкт, який передбачає створення зенітно-ракетного озброєння з нашими партнерами, що зменшить дефіцит ракет до ЗРК і створить передумови для розвитку нашого ОПК.

Ворог прорвався на територію Сумщини

Сьогодні зранку з посиланням на речника Генштабу були повідомлення про те, що російська окупаційна армія ще 25 лютого штурмувала ділянку кордону в Сумській області та зайшла на українську територію. Зокрема, поблизу російського населеного пункту Свердликове. Там ворог по ділянці Свердликове - Новеньке намагається здійснювати просування до дороги Суми - Суджа. У Генштабі повідомили, що зараз здійснюється вибиття противника з нашої території. В будь-якому разі ми розуміємо, що потенціал російського наступу не був великим, але ризики для нашої логістики вони можуть створювати.

Ворог накопичує сили та засоби для масованіших штурмових дій на Куп'янському напрямку

Командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог продовжує накопичувати техніку. За його словами, підрозділи Сил оборони України, які діють на цьому напрямку, готуються до застосування ворогом техніки. Ворог продовжує намагання проводити штурмові дії. Отченаш розповів, що ворог раз на тиждень проводить непотужні штурмові дії. Масованих штурмів окупанти не проводять. Сили оборони України готові до будь-яких дій противника. Зараз, як пояснив Отченаш, ворог діє малими штурмовими групами й намагаються накопичувати свої сили та засоби на певних ділянках фронту. Втім, у них нічого не виходить. Саме тому водночас вони намагаються накопичити значно більше особового складу для масованіших наступальних дій.


Карта бойових дій на Куп'янському напрямку 
станом на 28 лютого

БПЛА залишаються основним засобом знищення ворожих цілей

Андрій Отченаш розповів також, що дрони з нічним баченням є дуже важливим елементом для знищення ворожих цілей. Противник використовує велику кількість засобів, щоб бути малопомітним навіть вдень. Саме тому БПЛА з тепловізійними камерами підрозділи ЗСУ використовують навіть вдень, щоб якісніше знаходити й знищувати противника. Ворог завжди навчається і вдосконалюється, щоб проводити штурмові дії ефективніше, ніж це було раніше. Росіяни також часто проводять штурмові дії в сіру пору дня, щоб бути малопомітними. Тому, як зазначив Отченаш, БПЛА з тепловізійними камерами є необхідністю для кращого виявлення та знищення окупантів. До того ж росіяни насичують лінію фронт дуже великою кількістю засобів РЕБ.

Андрій Отченаш додав, що якщо 50% БПЛА долітають до цілі, то це дуже хороша статистика. Дійсно, засоби РЕБ сьогодні є дуже дієвим способом боротьби з дронами й тому росіяни активно використовують їх. Отченаш розповів, що інколи протягом дня можна працювати дронами на відстань до 15 км, а вже на наступний день ситуація змінюється, бо противник почав активно застосовувати системи РЕБ. Тобто, вже на тих самих частотах літати неможливо. Також варто розуміти, що управляти FPV-дроном дуже складно. Саме тому є цілий ряд фізичних та радіочастотних причин через які ефективність застосування FPV-дронів знижується.

Дрони з оптоволокном не зможуть повністю замінити БПЛА на частотах

Щодо дронів на оптоволокні, то, як зазначив Отченаш, Сили оборони України лише наздоганяють ворога в цьому аспекті. Великою перевагою таких дронів є те, що вони можуть літати незалежно від роботи РЕБів. Недоліком є те, що дрон дуже неповороткий і має обмеження по дальності через довжину оптоволокна. Отченаш вважає, що повністю замінити дрони, які літають на частотах, сьогодні неможливо, навіть попри переваги БПЛА з оптоволокном. Він наголосив, що сьогодні ситуація з дронами значно краща. Ще у 2024 році дефіцит дронів на фронті почав знижуватись. Наразі дрони активно застосовуються у потрібній кількості, як тільки ворог видає себе.

Теги:
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Сергій Згурець
Норвегія
ППО
російська армія
Сумщина
Інфографіка
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