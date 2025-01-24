Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Могильник для російських ракет і БПЛА: що таке ППО Gravehawk – таємнича система, яку Британія передала Україні
Огляд

Могильник для російських ракет і БПЛА: що таке ППО Gravehawk – таємнича система, яку Британія передала Україні

Роман Яворський
24 січня, 2025 п'ятниця
08:30
Пояснюємо Gravehawk

На початку 2025 року вперше в статусі прем'єр-міністра Великої Британії Україну відвідав Кір Стармер.Тут він поставив свій підпис під угодою про "знакове стратегічне 100-річне партнерство" з Україною, а також повідомив про військову допомогу для Сил оборони. Йшлося про підготовку військових, артилерію, а особливу увагу привернула система протиповітряної оборони Gravehawk

Зміст

Що таке ППО Gravehawk

Офіційну заяву щодо передачі Україні нової системи ППО Кір Стармер зробив 16 січня в Києві. Gravehawk (з англ. "могильний яструб") – це зенітний ракетний комплекс, який розробили в терміновому порядку за кошти Британії та Данії. Портал "Мілітарний" втім вважає, що йдеться не про повноцінну нову розробку, а про "компіляцію готових рішень на основі ракет "повітря-повітря".

Саме ця особливість – використання модернізованих ракет "повітря-повітря", що запускають з землі, а не класичних "земля-повітря" – називають однією з головних особливостей Gravehawk. Йдеться про використання ракет малої дії, у першу чергу AIM-132 ASRAAM. Їхня дальність дії при запуску з літака складає 25 км, тому при використанні із ЗРК навряд чи перевищить 10-15 км. Цієї дистанції цілком вистачить для багатьох повітряних загроз, якими РФ атакує Україну, на які тепер не доведеться використовувати ракети для Patriot та інше дороге озброєння.

Система має розміри приблизно як морський вантажний контейнер. Цього року планується постачання Силам оборони 15 систем Gravehawk. Перші ж два прототипи пройшли випробування в Україні, починаючи з вересня.

морський вантажний контейне
Морський вантажний контейнер. Фото: mil.in.ua

Gravehawk в Україні

Про використання засобів ППО під назвою Gravehawk у публічному просторі досі не повідомляли. Однак Defense Express вважає, що мова йде про неназвані ЗРК, про які ще влітку 2023-го писали західні видання, наприклад британський The Times. Тоді повідомляли, що Україна отримала декілька нових ЗРК, які використовують ракети "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM та встановлені на шасі вантажівки SupaCat, і навіть було зображення комплексу.

"Наскільки можна зрозуміти з доданого фото, двозарядна пускова установка змонтована на тривісному автомобілі підвищеної прохідності SupaCat. На ньому перевозяться і запасні ракети (ймовірно, чотири). Радар відсутній, натомість є електронно-оптична головка, встановлена на щоглі (телескопічній?) за кабіною", – описує систему військовий історик, професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук.

Він вважає, що в такій конфігурації ЗРК здатен успішно боротись з гелікоптерами й крилатими ракетами, а для знищення літаків потрібне буде зовнішнє цілевказання. На думку Харука, реалізувати це завдання буде нескладно.

"Можна помітити, що система інтеграції ASRAAM у ЗРК також не відрізнялась значним технологічними складностями – ракети для пуску використовують авіаційний пілон, який вже змонтований на лафеті. Також на пусковій можливо помітити малогабаритну РЛС на щоглі, яка необхідна для контролю повітряного простору", – описує зображення Defense Express.

У ніч на 12 жовтня 2023 року росіяни випустили по території України відразу 33 "шахеди". Повітряним Силам вдалося збити 28 із них. Звітуючи про відбиття атаки, захисники продемонстрували відео, що стало першим офіційним підтвердженням наявності в розпорядженні Сил оборони України імпровізованого британського ЗРК під ракету "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM. Воно, щоправда, було відзняте вночі, що не дозволяло добре роздивитись комплекс. Якісніше відео було оприлюднене в соцмережах уже в лютому 2024 року.

Видання Army Technology пише, що мобільність пускових установок нової системи ППО може вказувати на потребу в тактичній мобільності на полі бою.

Чим стріляє ППО Gravehawk

Повідомляючи про передачу нових комплексів, британці наголошували, що Gravehawk "може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні їхніх сил оборони", щоб збивати російські ракети й безпілотники.

Army Technology пише, що йдеться про ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності радянських часів Р-27, а також ракети "повітря-повітря" малої дальності Р-60 і Р-73. Р-27 має довжину понад 4 м і вагу у 283 кг. Ракети малої дальності не такі великі. Р-73 має довжину майже три метри і вагу бл. центнера. Це радянська керована ракета “повітря-повітря” малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення. Її використовують винищувачі радянського зразка, а Україна вдало адаптувала Р-73 для ЗРК "Оса" та морських дронів Magura V5. Ще меншою є Р-60 (2,1 м і 44 кг).

Снарядами для "могильних яструбів" можуть також стати суперсучасні надзвукові американські ракети AIM-9X, взяті на озброєння в США лише десяток років тому. AIM-9X використовують комплекси ППО середньої дальності, наприклад NASAMS.

Читайте також: Не боїться пасток і перешкод: все про найсучаснішу американську ракету AIM-9X Block II, яку "засвітили" ЗСУ

Імовірніше, що система Gravehawk продовжуватиме активно застосовувати і AIM-132 ASRAAM. Ракета має інфрачервону головку самонаведення. Тому завданням розрахунку стане спрямувати ракету у напрямку цілі та дочекатися, щоб вона захопила її самостійно. Це дає можливість працювати повністю у режимі засідки, без допомоги радіолокаційних станцій.

AIM-132 ASRAAM

AIM-132 ASRAAM. Фото: www.flickr.com

"Завдяки поєднанню досконалої аеродинамічної форми з великою тягоозброєністю та потужними приводами рулів ракета AIM-132 має високу швидкість, відмінну керованість та маневровість", – описує зброю Харук.

Бойова частина ракети уламково-фугасна, а система наведення – комбінована, представлена інерційною системою і тепловізійною головкою самонаведення. За ініціацію, окрім контактного підривача, відповідає лазерний сенсор.

Тактико-технічні характеристики AIM-132 ASRAAM

  • Маса – 88 кг,
  • Бойова частина – 10 кг,
  • Довжина – 2,9 м,
  • Діаметр 0,17 м,
  • Дальність пуску з літака – 25 км,
  • Дальність пуску з землі – 10 км,
  • Максимальна швидкість – 3 Маха
Теги:
Статті
Новини
зброя
ППО
Війна з Росією
Велика Британiя
зброя для України
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 січня
09:30
ППО
Сили ППО збили 25 із 58 дронів, якими РФ атакувала Україну, 37 БПЛА – локаційно втрачені
09:14
російська армія, мобілізація
За невиконання норм з набору контрактників у Новосибірську співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи, - Атеш
08:55
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
"Поїхали танки. Імовірно, на Покровськ": у Центрі вивчення окупації розповіли про активізацію росіян на Донеччині
08:37
Донецька область, стела
На Донеччині росіяни минулої доби вбили двох мирних жителів і поранили ще п'ятьох
08:25
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зросла до 54, є загиблий: усі подробиці
08:24
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 125 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 63 атаки ворога
08:02
OPINION
Кремль відповідає Трампу, демонструючи спокій
07:58
Оновлено
РФ запустила на територію України БПЛА: на Київщині пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі і поранені
07:51
"Чесний контракт": Паліса розповів про підготовку нововведень для залучення до війська людей віком 18-25 років
07:39
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1500 військових, 39 артсистем і 11 бронемашин
07:30
Огляд
Тиша на Близькому Сході: чи на довго перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС. Пояснюємо
07:30
Росіяни просунулись у низці населених пунктів на Донеччині, - DeepState
07:25
військові КНДР
КНДР прискорює підготовку військ для відправлення до РФ, - армія Південної Кореї
06:53
Житло для переселенців
Із 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО: як скористатися послугою
06:33
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі чергують два ворожі кораблі, один з яких є ракетоносієм: залп - до 4 "калібрів"
06:04
Ірландія
Парламент Ірландії затвердив прем'єра, Зеленський привітав його на посаді
00:52
Оновлено
БПЛА атакують Росію: обмежено польоти в аеропортах, гучно в Підмосков'ї, на Рязанщині й у Курську
00:22
Георгій Бущан, Динамо, Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 7-го туру
2025, четвер
23 січня
23:58
штучний інтелект
Трамп скасував частину директив, які "перешкоджали американським інноваціям у сфері ШІ"
23:50
Ексклюзив
Світлана Тихановська
Маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не лише з України, а й з Білорусі, – Тихановська
23:23
Дональд Трамп
Трамп підписав указ щодо розсекречення документів про убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
23:16
дитина_плач
Неповнолітні дівчата в Києві побили 13-річну школярку. Відкрито кримінальне провадження
22:51
Дональд Трамп
Федеральний суддя призупинив дію наказу Трампа про скасування права громадянства за народженням
22:45
Ексклюзив
"Без вільної України не буде вільної Білорусі": Тихановська розповіла про співпрацю з Києвом
22:08
МЗС України
Київ не обговорював питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією США, - МЗС
21:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина консультуватиметься зі США, чи підтримувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - МЗС
21:39
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наразі ми не розуміємо, які "джокери" є в Путіна, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
21:30
Світлана Тихановська
Більшість військових у Білорусі виступає проти участі у війні, – Тихановська
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові ракети з КНДР на фронт РФ та ризик оперативного оточення ЗСУ на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:22
Пентагон
У Пентагоні підтвердили, що збройна підтримка України не підпадає під обмеження США щодо міжнародних допомог
21:09
Аргентина. Хав'єр Мілей
Президент Аргентини розповів про формування "альянсу народів", серед партнерів якого Маск, Трамп і Орбан
20:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав одним із найважливіших ключів до миру енергоресурси, зокрема, нафту
20:42
Олександр Сирський
Сирський назвав головні висновки операції Сил оборони в Курській області
20:17
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп проситиме Саудівську Аравію й ОПЕК знизити вартість ціну на нафту: каже, що тоді війна РФ проти України припинилася б
20:15
Ексклюзив
Світлана Тихановська
У Білорусі зберігаються продемократичні й антивоєнні настрої, – Тихановська
20:00
OPINION
Важливо позбуватися наївного враження, що "весь світ за нас"
19:51
телевізор телебачення
В Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими фільмами
19:46
Ілон Маск і Беньямін Нетаньягу
"Великий друг Ізраїлю": Нетаньягу заступився за Маска, якого критикують за жест, схожий на нацистське вітання
19:38
OpenAI
Російські хакери взяли відповідальність за збій ChatGPT, бо "ним користувалися ЗСУ", - ЗМІ
19:38
Юрій Кормишкін
Справа про незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: дві підозри оголосили її чоловікові-бізнесмену
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV