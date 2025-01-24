Могильник для російських ракет і БПЛА: що таке ППО Gravehawk – таємнича система, яку Британія передала Україні

Що таке ППО Gravehawk

Офіційну заяву щодо передачі Україні нової системи ППО Кір Стармер зробив 16 січня в Києві. Gravehawk (з англ. "могильний яструб") – це зенітний ракетний комплекс, який розробили в терміновому порядку за кошти Британії та Данії. Портал "Мілітарний" втім вважає, що йдеться не про повноцінну нову розробку, а про "компіляцію готових рішень на основі ракет "повітря-повітря".

Саме ця особливість – використання модернізованих ракет "повітря-повітря", що запускають з землі, а не класичних "земля-повітря" – називають однією з головних особливостей Gravehawk. Йдеться про використання ракет малої дії, у першу чергу AIM-132 ASRAAM. Їхня дальність дії при запуску з літака складає 25 км, тому при використанні із ЗРК навряд чи перевищить 10-15 км. Цієї дистанції цілком вистачить для багатьох повітряних загроз, якими РФ атакує Україну, на які тепер не доведеться використовувати ракети для Patriot та інше дороге озброєння.

Система має розміри приблизно як морський вантажний контейнер. Цього року планується постачання Силам оборони 15 систем Gravehawk. Перші ж два прототипи пройшли випробування в Україні, починаючи з вересня.



Морський вантажний контейнер. Фото: mil.in.ua

Gravehawk в Україні

Про використання засобів ППО під назвою Gravehawk у публічному просторі досі не повідомляли. Однак Defense Express вважає, що мова йде про неназвані ЗРК, про які ще влітку 2023-го писали західні видання, наприклад британський The Times. Тоді повідомляли, що Україна отримала декілька нових ЗРК, які використовують ракети "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM та встановлені на шасі вантажівки SupaCat, і навіть було зображення комплексу.

"Наскільки можна зрозуміти з доданого фото, двозарядна пускова установка змонтована на тривісному автомобілі підвищеної прохідності SupaCat. На ньому перевозяться і запасні ракети (ймовірно, чотири). Радар відсутній, натомість є електронно-оптична головка, встановлена на щоглі (телескопічній?) за кабіною", – описує систему військовий історик, професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук.

Він вважає, що в такій конфігурації ЗРК здатен успішно боротись з гелікоптерами й крилатими ракетами, а для знищення літаків потрібне буде зовнішнє цілевказання. На думку Харука, реалізувати це завдання буде нескладно.

"Можна помітити, що система інтеграції ASRAAM у ЗРК також не відрізнялась значним технологічними складностями – ракети для пуску використовують авіаційний пілон, який вже змонтований на лафеті. Також на пусковій можливо помітити малогабаритну РЛС на щоглі, яка необхідна для контролю повітряного простору", – описує зображення Defense Express.

У ніч на 12 жовтня 2023 року росіяни випустили по території України відразу 33 "шахеди". Повітряним Силам вдалося збити 28 із них. Звітуючи про відбиття атаки, захисники продемонстрували відео, що стало першим офіційним підтвердженням наявності в розпорядженні Сил оборони України імпровізованого британського ЗРК під ракету "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM. Воно, щоправда, було відзняте вночі, що не дозволяло добре роздивитись комплекс. Якісніше відео було оприлюднене в соцмережах уже в лютому 2024 року.

Видання Army Technology пише, що мобільність пускових установок нової системи ППО може вказувати на потребу в тактичній мобільності на полі бою.

Чим стріляє ППО Gravehawk

Повідомляючи про передачу нових комплексів, британці наголошували, що Gravehawk "може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні їхніх сил оборони", щоб збивати російські ракети й безпілотники.

Army Technology пише, що йдеться про ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності радянських часів Р-27, а також ракети "повітря-повітря" малої дальності Р-60 і Р-73. Р-27 має довжину понад 4 м і вагу у 283 кг. Ракети малої дальності не такі великі. Р-73 має довжину майже три метри і вагу бл. центнера. Це радянська керована ракета “повітря-повітря” малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення. Її використовують винищувачі радянського зразка, а Україна вдало адаптувала Р-73 для ЗРК "Оса" та морських дронів Magura V5. Ще меншою є Р-60 (2,1 м і 44 кг).

Снарядами для "могильних яструбів" можуть також стати суперсучасні надзвукові американські ракети AIM-9X, взяті на озброєння в США лише десяток років тому. AIM-9X використовують комплекси ППО середньої дальності, наприклад NASAMS.

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Імовірніше, що система Gravehawk продовжуватиме активно застосовувати і AIM-132 ASRAAM. Ракета має інфрачервону головку самонаведення. Тому завданням розрахунку стане спрямувати ракету у напрямку цілі та дочекатися, щоб вона захопила її самостійно. Це дає можливість працювати повністю у режимі засідки, без допомоги радіолокаційних станцій.

AIM-132 ASRAAM. Фото: www.flickr.com

"Завдяки поєднанню досконалої аеродинамічної форми з великою тягоозброєністю та потужними приводами рулів ракета AIM-132 має високу швидкість, відмінну керованість та маневровість", – описує зброю Харук.

Бойова частина ракети уламково-фугасна, а система наведення – комбінована, представлена інерційною системою і тепловізійною головкою самонаведення. За ініціацію, окрім контактного підривача, відповідає лазерний сенсор.

Тактико-технічні характеристики AIM-132 ASRAAM