Не боїться пасток і перешкод: все про найсучаснішу американську ракету AIM-9X Block II, яку "засвітили" ЗСУ

Що таке AIM-9

AIM-9 Sidewinder (від англ. side wind – "бічний вітер") – це американська надзвукова ракета класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. Її в середині 1950-х років розробила компанія Raytheon. Після прийняття AIM-9 на озброєння в 1956 році ракету багато разів вдосконалювали (має 18 версій) і вона досі перебуває у серійному виробництві.

AIM-9 була прийнята на озброєння в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австралії та десятках інших країн. З 2023 року цю ракету також застосовують ЗСУ. Зокрема, першою (навесні 2023 року) AIM-9 Україні передала Канада.

З 1955 року було випущено понад 200 тисяч ракет, що робить AIM-9 однією з наймасовіших ракет класу "повітря – повітря" в історії. Також цій ракеті належить рекорд – "сайдвіндерами" було збито 270 літаків – більше, ніж будь-якою іншою ракетою класу "повітря – повітря".

Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення. Пасивний інфрачервоний безконтактний підривник дозволяє боєголовці вибухати поблизу ворожого літака та виводити його з ладу. Під час детонації стрижні розкидаються у формі тороїда, що збільшує ймовірність влучання. Також передбачена напівактивна радіолокаційна система самонаведення.

Носіями AIM-9 Sidewinder можуть бути більшість сучасних винищувачів, серед яких F-16, F-15, а також винищувачі п’ятого покоління F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

Фото: Raytheon

Що таке AIM-9X Block II

9X2 є найсучаснішою модифікацією ракети. Передостанню версію – AIM-9X – Військово-повітряні сили США взяли на озброєння у 2003 році. Пізніше цю версію ще двічі оновлювали.

"Під час суттєвої модернізації ракета отримала інфрачервоний датчик з кутом огляду 90°, сумісний з американськими шоломами та підвищену маневровість на поворотах. Використовуючи шолом JHMCS пілот чи оператор, пілот може коригувати наведення ракети просто дивлячись на ціль, тим самим підвищуючи ефективність повітряного бою, а також систему блокування після запуску", – пише IT Community.

У 2015 році було презентовано другу модифікацію ракет AIM-9X Sidewinder з кращим самонаведенням та вдосконаленим програмним забезпеченням. Її запустили з сухопутної багатоцільової пускової установки (MML) у рамках програми захисту від крилатих ракет та безпілотників. Армія США визнала AIM-9X Block II найкращим рішенням для боротьби з крилатими ракетами та БПЛА завдяки пасивній інфрачервоній системі самонаведення. Третя модифікація ракет отримала сучасніші компоненти, боєголовку з меншою ймовірністю випадкової детонації, а також радіус дії, більший на 60%.

АIM-9X Block II має модернізований підривник і цифровий запобіжник, що гарантують безпеку в польоті. Особливість версії Block II полягає в тому, що, завдяки керованому вектору тяги двигуна, вдалося значно покращити маневровість ракети. 9Х2 має фіксоване переднє оперення і менші, ніж у попередніх версій, ребра, що підвищує льотні характеристики. Швидкість і дальність ураження цілей нової ракети засекречені.

АIM-9X2 мають найкращі характеристики щодо протидії тепловим пасткам, які намагаються збити ракети з курсу польоту, а також можуть обходити радіоелектронні перешкоди.

Технічні характеристики AIM-9X Block II

Довжина – 3 м,

Діаметр – 0,13 м,

Розмах крил – 0,35 м,

Розмах рулів – 0,45 м,

Маса – 85,3 кг,

Бойова частина – 9,4 кг,

Радіус дії – до 35 км,

Максимальна швидкість – понад 2,5 Маха (3000+ км/год)

Ціна – до $500 тис.

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AIM-9X Block II в Україні

Перші офіційні кадри з авіаційними ракетами AIM-9X Block II оприлюднили 11 жовтня 2024 року. Озброєння фігурувало у відеоролику Повітряного командування "Центр".

скріншот з відео



Офіційної інформації, скільки ракет передали Україні, не оприлюднювали. Відомо лише про збільшення обсягів виробництва ракет. Улітку 2004 року Пентагон повідомив про контракт на виробництво 571 ракети AIM-9X Sidewinder.

За даними міноборони США, 257 ракет передадуть ВПС США, 91 - ВМС США, а ще 223 одиниці "розподілять між іноземними замовниками". Контракт розрахований до серпня 2026 року.

У рамках угоди компанія-виробник постачатиме системи озброєння, а також контейнери, запасні частини та допоміжне обладнання.

Фото: Aerocontact

Як використовуватимуть AIM-9X Block II в Україні

"Ці ракети мають суттєво посилити можливості української авіації, у тому числі льотчиків F-16", – прокоментував підтвердження використання Х2 в Україні портал "Мілітарний".

Втім далеко не всі оглядачі впевнені, що AIM-9X Block II потрібні ЗСУ саме для винищувачів. Так експерти Defense Express звернули увагу, що після повідомлення ворожих пропагандистів, нібито російський Су-34 збив F-16, і оприлюднення відео з американськими ракетами, цю тему підхопили західні коментатори. Вони вирішили зіставити ці новини й зазначали, що Су-34 збив український F-16 і саме ракетами AIM-9X Block II. Таку версію видання називає нереалістичною.

"Про характеристики AIM-9X Block II треба розуміти головне – це ракети "повітря-повітря" малої дальності, із дальністю пуску близько 20-40 кілометрів при застосуванні з літака. Відповідно, головний висновок – сам по собі варіант того, що російський Су-34 могли збити ракетою AIM-9X Block II з настільки ризиковано малою дальністю стрільби, слід відкинути як нереалістичний", – пише Defense Express.

Запуск ракети AIM-9X з української пускової установки NASAMS 3, Фото: United24

У виданні визнають, що навіть старіші ракети AIM-9 українці можуть використовувати для стрільби з літаків, інтегруючи їх до радянських винищувачів. Однак імовірніше, що "сайдвіндери" використовуватимуть для систем протиповітряної оборони. Про це говорив і міністр оборони США Ллойд Остін.

До слова, до запуску ракет AIM-9X Block II пристосована остання, третя версія NASAMS. Таким комплексом Україна користується щонайменше з весни цього року. NASAMS-3 створений у 2019 році. Він отримав новий пункт управління вогнем, а пускові установки пристосували не лише до ракет середньої дальності, але й до малої – це, власне, AIM-9X Sidewinder Block II з інфрачервоною головкою самонаведення, а також нових ракет збільшеної дальності AMRAAM-ER з радіолокаційним наведенням, які збільшують максимальну дальність ураження цілей до 50–60 км. Адаптація цих ракет для застосування із NASAMS відбулась зовсім нещодавно (випробування відбувались ще у 2022 році).

Якщо з літака 9Х2 має дальність близько 35 км, то з землі, за різними даними до 10 або до 20 км. Такого показника може виявитися недостатньо, щоб вважати її ракетою, що буде активно збиватиме ворожі літаки. Однак вона стане дієвим засобом проти російських ракет та дронів-камікадзе типу Shahed. Тим паче, що AIM-9X Block II можуть частково розв'язати проблему з дефіцитом зенітних ракет для української ППО.