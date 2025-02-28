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Ексклюзив

У Defense Express проаналізували, чи зможе Європа забезпечити потреби України для ведення війни

Ірена Моляр
28 лютого, 2025 п'ятниця
17:18
Війна з Росією

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, зазначив, що зараз в Європі усвідомлюють, що вони самостійно повинні забезпечити свою архітектуру безпеки

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дональд Трамп приходив до влади з фразою про те, що він не буде допомагати Україні озброєнням на колишніх умовах. Крім того, ще при президентстві Байдена було зрозуміло, що на 2025 рік нема грошей на фінансування допомоги для України. Тобто для нас не було жодного сюрпризу, що грошей не передбачено. Зараз Україна використовує той запас міцності, який був сформований за каденцію Байдена. За останніх чотири місяці роботи адміністрації Байдена Україні були надані доволі значні пакети допомоги за програмою президентського вилучення. Слід не забувати, і про постачання озброєння від USAI (програма фінансування міністерства оборони США, – ред.), яке будуть відбуватися до 2026-27 років", - прокоментував Олег Катков.

За його словами, зараз постачання від США не оновлюється як раніше кожних 2-3 тижні, коли Україна отримувала по $1,5 млрд на боєприпаси. Поки ми маємо таку ситуацію, яка була рівно рік тому: з січня по квітень 2024 року допомога США для України не надавалася, бо республіканці блокували фінансування.

"Чи зможе Європа повністю компенсувати всю американську допомогу? Якщо Європа буде закуповувати у США той самий об'єм озброєння, то тоді, без питань, зможе. Якщо мова йде про перехід, наприклад, Європа візьме всі українські Bradley, які треба обслуговувати, закуповувати боєприпаси, двигуни до них та інше, та замінить на свої БМП, то це не є реалістичним сценарієм. Також нереально, наприклад, замінити 200 одиниць гаубиць M777 або близько тисячі бронетранспортерів M113", - зауважив військовий експерт.

На його думку, щодо боєприпасів, то Європа точно має закуповувати їх тепер у значно більшій кількості. Адже США передавали раз на рік 1 млн боєприпасів, що є середнім темпом постачання 155-мм снарядів. А Європа відому ініціативу "1 млн снарядів на рік" завершила за півтора року. І це не були боєприпаси, що тільки вироблені в ЄС, а ті, які були як вироблені, так і куплені.

"Якщо брати таку парадигму, то Європа має забезпечити і американський мільйон боєприпасів, і свій мільйон, аби передавати 2 мільйони 155-мм боєприпасів на рік. Всі чудово розуміють, наскільки це реально. Зараз в Європі усвідомлюють, що вони самостійно повинні забезпечити свою архітектуру безпеки. Але час – найскладніший ресурс, який не можна купити: гроші є, часу немає", - резюмував Катков.

  • 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у США. Після зустрічі він заявив, що "без американської підтримки Україна не переживе цю війну".
  • 25 лютого директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі суттєво збільшилося постачання озброєнь з боку європейських країн, а постачання озброєнь зі США продовжується.
  • 25 лютого військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков зауважив, що великі американські виробники озброєння можуть вплинути на рішення адміністрації Дональда Трампа щодо постачання зброї до України.
  • 25 лютого повідомлялось, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна зможе продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа: далі Київ може зіткнутися з нестачею боєприпасів.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
зброя
Європа
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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