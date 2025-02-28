Макрон закликав Європу "знайти смак до ризику й сили" на тлі політики США

Про це він сказав під час візиту до Португалії, передає BMFTV.

"Я бачу багатьох людей у Європі, які кажуть: "Ми повинні бути добрими до американців, це пройде, ми повинні зігнути наші спини", - розповів Макрон.

Далі президент наголосив, що "відповідь не полягає в підкоренні" й він не підтримує "щасливий васалітет".

Водночас французький лідер закликав європейців "знову знайти смак до ризику, амбіцій та сили" на тлі, як зазначає BMFTV, як політики Трампа щодо України, так і введення мит на товари з країн ЄС.

"Європейців можна переконати в одному: вони повинні бути більш, ніж будь-коли, об'єднаними та сильними… Ми повинні зробити дуже серйозний вибір (...) у технологічних, промислових, оборонних питаннях", - додав Макрон.