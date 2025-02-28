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Макрон закликав Європу "знайти смак до ризику й сили" на тлі політики США

Дар'я Куркіна
28 лютого, 2025 п'ятниця
17:09
Світ Саміт ЄС, Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він проти "щасливого васалітету" Європи від США, підкресливши, що ЄС "має відновити смак до ризику й сили" на тлі політики американського президента Дональда Трампа

Зміст

Про це він сказав під час візиту до Португалії, передає BMFTV.

"Я бачу багатьох людей у Європі, які кажуть: "Ми повинні бути добрими до американців, це пройде, ми повинні зігнути наші спини", - розповів Макрон.

Далі президент наголосив, що "відповідь не полягає в підкоренні" й він не підтримує "щасливий васалітет".

Водночас французький лідер закликав європейців "знову знайти смак до ризику, амбіцій та сили" на тлі, як зазначає BMFTV, як політики Трампа щодо України, так і введення мит на товари з країн ЄС.

"Європейців можна переконати в одному: вони повинні бути більш, ніж будь-коли, об'єднаними та сильними… Ми повинні зробити дуже серйозний вибір (...) у технологічних, промислових, оборонних питаннях", - додав Макрон.

  • Напередодні Дональд Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи, заявивши, що ЄС "був створений, щоб пограбувати Сполучені Штати Америки".
  • Водночас Емманюель Макрон під час зустрічі з Трампом 24 лютого закликав його не вести торговельну війну з Європою й натомість зосередитися на Китаї.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Франція
Європа
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Економіка
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