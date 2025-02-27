Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи. У ЄС відреагували
Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи, заявивши, що ЄС "був створений, щоб пограбувати Сполучені Штати Америки"
Про це інформує The Guardian.
Відповідну заяву Трамп зробив під час виступу на своєму першому засіданні кабінету міністрів. Він зазначив, що деталі оприлюднить згодом, але згадав автовиробників і сказав, що мита будуть застосовані загально й стосуватимуться "і автомобілів, і всього іншого".
"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - сказав він.
У ЄС пообіцяли "твердо і негайно" відреагувати на торгівельні бар'єри, якщо Трамп запровадить мита.
"ЄС буде твердо і негайно реагувати на невиправдані бар'єри для вільної й справедливої торгівлі, в тому числі, коли тарифи використовуються для того, щоб кинути виклик законній і недискримінаційній політиці. ЄС завжди захищатиме європейський бізнес, працівників і споживачів від невиправданих тарифів", - заявив представник Європейської комісії.
- 11 лютого президент США Дональд Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими.
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