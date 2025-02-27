Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи. У ЄС відреагували

Про це інформує The Guardian.

Відповідну заяву Трамп зробив під час виступу на своєму першому засіданні кабінету міністрів. Він зазначив, що деталі оприлюднить згодом, але згадав автовиробників і сказав, що мита будуть застосовані загально й стосуватимуться "і автомобілів, і всього іншого".

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - сказав він.

У ЄС пообіцяли "твердо і негайно" відреагувати на торгівельні бар'єри, якщо Трамп запровадить мита.

"ЄС буде твердо і негайно реагувати на невиправдані бар'єри для вільної й справедливої торгівлі, в тому числі, коли тарифи використовуються для того, щоб кинути виклик законній і недискримінаційній політиці. ЄС завжди захищатиме європейський бізнес, працівників і споживачів від невиправданих тарифів", - заявив представник Європейської комісії.