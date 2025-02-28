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СБУ і поліція запобігли теракту у центрі Житомира: затримано 16-річного агента РФ

Марія Музиченко
28 лютого, 2025 п'ятниця
18:39
Кримінал вибухівка

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента-підлітка, що на замовлення РФ готував теракт в одному з найбільш людних місць Житомира

Зміст

Про це повідомила Служба безпеки України.

Завданням хлопця було залишити рюкзак, в якому знаходився саморобний вибуховий пристрій, на "Алеї Слави Героям" - одному з найбільш людних місць у Житомирі.

"У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка", - написали в СБУ.

Контррозвідка завчасно дізналась про теракт, та затримала хлопця до того, як він залишив вибухівку.

Як повідомили в Службі безпеки, підліток сам зробив вибуховий пристрій, за інструкцією, яку йому надіслав російський куратор. Для підсилення дії хлопець додав до вибухівки залізні шурупи.

Замість того, щоб піти до школи в цей день, зловмисник відправився на таксі до центру Житомира.

Протягом всього шляху школяр був на звʼязку зі своїм куратором, і після того, як хлопець повідомив, що він "на місці", росіяни планували активувати вибухівку за допомогою виклику на мобільний телефон, що був під’єднаний до неї. Однак правоохоронці випередили зловмисників, і трагедії вдалось уникнути.

Зараз затриманому планують повідомити про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Тепер 16-річному юнаку загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Двох посібників окупантів, які працювали в так званому "міністерстві з надзвичайних ситуацій" РФ у Херсоні, взяла під варту 27 лютого Служба безпеки України.
  • Двох агентів російських спецслужб, які шпигували за українськими військовими в центральній і західній Україні, затримали працівники СБУ 28 лютого. Їм загрожує до 8 років за ґратами.

 

Теги:
Новини
Україна
СБУ
теракт
Війна з Росією
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