СБУ затримала колаборантів, які очолювали окупаційне "мнс РФ" на Херсонщині

Про це повідомила Служба безпеки України.

Затриманим виявився колишній військовий, який очолював у псевдоустанові "управління з реагування на надзвичайні ситуації". В його обовʼязки входило задоволення потреб окупаційних угруповань РФ, а саме залучення особового складу та спецтехніки. Також він брав участь в облаштовуванні блокпостів та укріпрайонів, а ще допомагав переправляти на фронт зброю та боєприпаси.

Другою затриманою виявилася жінка, яка працювала на окупантів як "головна економістка головного управління мнс РФ" у Херсонській області. На цій посаді вона займалася впровадженням рублів та закликом місцевих до підтримки Росії.

Після деокупації жінка подала неправдиві дані до Держпродспоживслужби, куди хотіла влаштуватися, та розуміючи своє становище, намагалася втекти до Миколаївської області. Проте її затримали на одному з блокпостів.

Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), зараз вони перебувають під вартою. Їм загрожує 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.