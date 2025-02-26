Агента РФ, який шпигував за ЗСУ на Черкащині, засудили на 15 років

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисником виявився 46-річний чоловік, родом з Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини, як переселенець.

Завербували чоловіка за допомогою його давнього товариша – бойовика окупаційних угруповань РФ, що воює на східному фронті. Через цього знайомого він і підтримував зв'язок з російською розвідкою. Зливав інформацію про українських військових через анонімний чат, куди надсилав фото з детальним описом та геолокаціями.

Крім цього розвідка РФ прагнула отримати координати складів з озброєнням ЗСУ та геолокації шпиталів, де лікуються українські військові.

Затримали чоловіка у лютому 2024 року. За матеріалами слідчих СБУ суд виніс вирок – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).