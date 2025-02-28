Наводили ворожі ракети на аеродроми та ППО в трьох областях України: СБУ затримала коригувальників

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що на Черкащині було затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону.

"У разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики", - розповіли в Службі безпеки.

Окрім цього, як зазначили у відомстві, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів.

"В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору "евакуацію" до Росії і паспорт країни-агресора", - додали в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

У Полтаві правоохоронці було затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру.

"Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста. Задокументовано також, що вона відслідковувала наслідки ворожих прильотів", - розповіли в Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у обох затриманих вилучили мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.

"Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.