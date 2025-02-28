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Головна Культура Злата Огнєвіч після консультації з юристами боротиметься з росіянами, які вкрали її пісню "За лісами, горами" 

Злата Огнєвіч після консультації з юристами боротиметься з росіянами, які вкрали її пісню "За лісами, горами" 

Дар'я Тарасова
28 лютого, 2025 п'ятниця
16:14
Культура На фото: Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч повідомила, що планує добиватися справедливості щодо крадіжки росіянами її пісні "За лісами, горами", яку у РФ виконують на пропагандистських заходах

Зміст

Про це Злата Огнєвіч розповіла у сторіс в instagram.

Нещодавно стало відомо, що у РФ без дозволу переклали російською мовою пісню української співачки Злати Огнєвіч "За лісами, горами". Композицію використовують на заходах на підтримку пропутінської політичної партії.

Артистка заявила, що має намір боротися за справедливість.

"За добу ми зібрали 43 відеодокази використання "За лісами, горами" у різних куточках Росії на різних заходах. Я вже спілкувалася з юристами. Я розумію, що на мене чекає дуже нелегкий шлях, але я ухвалила рішення боротися", - оголосила Огнєвіч.

Музикантка поділилась, що їм з командою навіть вдалося знайти, як росіяни виконували її пісню українською на телешоу на пропагандистському телеканалі "ТНТ". Цю композицію оцінювали путіністи Тімоті та Баста. 

"Це треш, звісно. Але ви знаєте, що я не буду мовчати. Я не буду спокійно дивитися, як крадуть мої пісні, і нічого не робити при цьому. Я буду добиватися справедливості", - заявила вона.

Огнєвіч додала, що переглядає наразі "тонни відео на російських помийках".

" Не вийде красти українські пісні", - підсумувала вона. 

  • Раніше Огнєвіч поділилась, що отримала близько 30 відео з різних виступів у Росії, на яких її пісню "За лісами, горами" переспівали російською мовою. Вона також поширила уривки з цих концертів, на яких можна почути, як спотворений сенс композиції, яка у версії росіян оспівує країну-агресорку.

 

Теги:
Новини
Росія
музика
Шоу-бізнес
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