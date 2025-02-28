Злата Огнєвіч після консультації з юристами боротиметься з росіянами, які вкрали її пісню "За лісами, горами" 

Про це Злата Огнєвіч розповіла у сторіс в instagram.

Нещодавно стало відомо, що у РФ без дозволу переклали російською мовою пісню української співачки Злати Огнєвіч "За лісами, горами". Композицію використовують на заходах на підтримку пропутінської політичної партії.

Артистка заявила, що має намір боротися за справедливість.

"За добу ми зібрали 43 відеодокази використання "За лісами, горами" у різних куточках Росії на різних заходах. Я вже спілкувалася з юристами. Я розумію, що на мене чекає дуже нелегкий шлях, але я ухвалила рішення боротися", - оголосила Огнєвіч.

Музикантка поділилась, що їм з командою навіть вдалося знайти, як росіяни виконували її пісню українською на телешоу на пропагандистському телеканалі "ТНТ". Цю композицію оцінювали путіністи Тімоті та Баста.

"Це треш, звісно. Але ви знаєте, що я не буду мовчати. Я не буду спокійно дивитися, як крадуть мої пісні, і нічого не робити при цьому. Я буду добиватися справедливості", - заявила вона.

Огнєвіч додала, що переглядає наразі "тонни відео на російських помийках".

" Не вийде красти українські пісні", - підсумувала вона.