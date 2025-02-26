Росіяни вкрали пісню Злати Огнєвіч "За лісами, горами" і використовують її на пропагандистських заходах

Про це Злата Огнєвіч розповіла в instagram.

Музиканта родом з Криму Злата Огнєвіч поділилась, що отримала близько 30 відео з різних виступів у Росії, на яких її пісню "За лісами, горами" переспівали російською мовою. Вона також поширила уривки з цих концертів, на яких можна почути, як спотворений сенс композиції, яка у версії росіян оспівує країну-агресорку.

"Досі перебуваю у шоці. Бо мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів за підтримки "Єдиної Росії", які мені боляче було дивитися та слухати", - прокоментувала Огнєвіч.

Пісню української артистки зробили частиною російської пропаганди. Рядок "покотилася зіронька ясная" перетворився на "широка земля наша русская".