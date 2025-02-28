"Тінь від води": у Києві презентували мистецький проєкт, присвячений Криму

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

У своїх роботах кримськотатарські та українські митці зобразили Крим з власних спогадів і сприйняття. Постійна представниця президента України в півострові Ольга Куришко наголосила: ця мистецька виставка - голос боротьби за окупований Крим.

"Це наша пам'ять про Крим. Це нове переосмислення наших спогадів і нашого бачення майбутнього стосовно Криму, стосовно нашого спротиву і про те, що Крим, яке воно має значення для нас зараз у тому житті, в яким ми проживаємо", - сказала вона.

Зокрема, одна з картин намальована мулом, привезеного з окупованого півострова. Водночас у межах експозиції представлена лабораторія снів: там завдяки предметам із Криму, власним асоціаціям та спогадам відвідувачі зможуть викликати сни про Крим.

"Цей мул привезено з озера, розташованого біля Керчі. І питання, як ми його доправили, звичайно, я не можу розповісти, але це був великий великий виклик для нашої команди організувати цей процес", - розповіла Куришко.

"Для нас це стало так само неймовірною нагодою зануритись у контекст кримський і відчути цей неймовірний зв'язок, єдність. Це дуже важлива точка, яка нас об'єднує, тому що, будьмо відверті, окупація Криму - це біль цілої України, і хоч ми по-різному можемо проживати, мати різні спогади, різні уявлення, але це наше спільне", - підкреслила кураторка артпроєкту Христина Бурдим.

Виставка "Тінь від води" триватиме до 30 травня. Її можна відвідати за попереднім узгодженням з Представництвом президента України в АР Крим або Офісом Кримської платформи.