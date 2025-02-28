Росіяни просунулись на Донеччині та Курщині, – DeepState
Російська окупаційна армія в четвер, 27 лютого, просунулась біля трьох населених пунктів на Донеччині та Курщині
Про це повідомив OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, російська армія просунулась біля Бурлацького та Привільного Донецької області, а також Свердлікового Курської області.
Інформація щодо просування ЗСУ – не розголошується.
- У п'ятницю, 28 лютого, стало відомо, що російська армія здійснює спроби штурмових дій у районі населеного пункту Новеньке на прикордонні Сумщини. Сили оборони відбивають ворожі атаки.
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