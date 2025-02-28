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На Луганщині окупанти змушують цивільних здавати кров для російських військових, - Спротив

Дар'я Куркіна
28 лютого, 2025 п'ятниця
15:28
Війна з Росією

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини змушують цивільних здавати кров для "героїв СВО"

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що заходи зі здачі крові стали обовʼязковими для студентів місцевих фейкових вишів і бюджетників.

"Усе через те, що ворог несе величезні втрати на полі бою. Не обійшлося без путінської ручної партії "Единая Россия". Посіпаки-єдинороси тільки за кілька останніх днів зігнали до мобільних лабораторій щонайменше 350 мешканців тимчасово окупованого Луганська. У результаті прозвітували у Кремль про 177 літрів зібраної крові", - розповідають у ЦНС.

Спротив додає, що подібні акції росіяни проводять систематично на ТОТ. Зокрема, у тимчасово окупованому Генічеську місцеві колаборанти організували акцію "день донора" із залученням мобільної лабораторії по збору донорської крові.

  • Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти забрали в українців 18 тисяч гектарів землі, оскільки вони відмовили отримувати паспорт РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Луганськ
військові
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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