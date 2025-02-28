На Луганщині окупанти змушують цивільних здавати кров для російських військових, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що заходи зі здачі крові стали обовʼязковими для студентів місцевих фейкових вишів і бюджетників.

"Усе через те, що ворог несе величезні втрати на полі бою. Не обійшлося без путінської ручної партії "Единая Россия". Посіпаки-єдинороси тільки за кілька останніх днів зігнали до мобільних лабораторій щонайменше 350 мешканців тимчасово окупованого Луганська. У результаті прозвітували у Кремль про 177 літрів зібраної крові", - розповідають у ЦНС.

Спротив додає, що подібні акції росіяни проводять систематично на ТОТ. Зокрема, у тимчасово окупованому Генічеську місцеві колаборанти організували акцію "день донора" із залученням мобільної лабораторії по збору донорської крові.