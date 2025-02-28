На Луганщині окупанти змушують цивільних здавати кров для російських військових, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини змушують цивільних здавати кров для "героїв СВО"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що заходи зі здачі крові стали обовʼязковими для студентів місцевих фейкових вишів і бюджетників.
"Усе через те, що ворог несе величезні втрати на полі бою. Не обійшлося без путінської ручної партії "Единая Россия". Посіпаки-єдинороси тільки за кілька останніх днів зігнали до мобільних лабораторій щонайменше 350 мешканців тимчасово окупованого Луганська. У результаті прозвітували у Кремль про 177 літрів зібраної крові", - розповідають у ЦНС.
Спротив додає, що подібні акції росіяни проводять систематично на ТОТ. Зокрема, у тимчасово окупованому Генічеську місцеві колаборанти організували акцію "день донора" із залученням мобільної лабораторії по збору донорської крові.
- Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти забрали в українців 18 тисяч гектарів землі, оскільки вони відмовили отримувати паспорт РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.81
- EUR Купівля 43.02Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе