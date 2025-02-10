Правоохоронці обшукали причетних до земельної корупції у Київраді: знайшли $6,4 млн, €630 тис. та 800 тис. грн

Про це повідомляє НАБУ.

У межах слідчих дій у банківських скриньках правоохоронці знайшли $6,4 млн, €630 тис. та 800 тис. грн.

Що передувало

6 лютого Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою провели обшуки у Київській міській раді та КМДА. ЗМІ писали, що обшуки були пов'язані з бізнесменом Денисом Комарницьким.

Серед інших підозрюваних у справі про заволодіння землею у центрі Києва заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин, чинні депутати КМР, перший заступник і заступник директора комунальних підприємств, четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи разом з Комарницьким підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що Комарницький перебуває у розшуку, але намагається виїхати з України.

Пізніше співробітники НАБУ оголосили у розшук Дениса Комарницького.