НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України у четвер, 6 лютого, прийшло з обшуками до київського бізнесмена Дениса Комарницького
Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на джерела у НАБУ.
Зазначається, що у джерелах не вказали, через що саме правоохоронці проводять серію слідчих дій у бізнесмена.
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Що відомо про Комарницького
Денис Комарницький - лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років.
Після виборів до Верховної Ради у 2019 році він отримав статус - "смотрящий за Києвом". Його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.
Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.
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