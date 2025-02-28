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В Україні змінять підхід до держзамовлення: міністр Лісовий розповів деталі

Олена Будько
28 лютого, 2025 п'ятниця
12:59
Суспільство студент, студенти, бакалавр

Ухвалений за основу законопроєкт про зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти суттєво доопрацювали й найближчим часом запропонують до розгляду у Верховній Раді

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Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів у Раді під час години запитань до уряду. У парламенті працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Зокрема, міністр розповів про зміни у підході до державного замовлення у вищих навчальних закладах. 

"Ми сьогодні маємо загальне поняття держзамовлення, яким користуються як на конкурсній основі, так і різні пільгові категорії за залишковим принципом, що є неприйнятним. Закон (наразі це законопроєкт, – ред.) №10399, проголосований у першому читанні, сьогодні ми спільно з комітетом з питань освіти, науки й інновацій суттєво доопрацювали, найближчим часом запропонуємо його до розгляду", – сказав Лісовий.

Він зауважив, що законопроєкт передбачає кілька нових сутностей. Одна з них – принципово інший підхід до державного замовлення. Причому це стосуватиметься не лише певних категорій університетів, а всіх ВНЗ. 

"Державне замовлення має бути саме держзамовленням – на тих фахівців, яких держава чітко прогнозує, потребу в яких прогнозує, прораховує і готова оплатити їхнє навчання", – наголосив він.

За словами Лісового, підхід, який пропонує закон 10399, передбачає, зокрема, контрактування студента, який хоче піти на навчання за держзамовленням, коли йому виповнюється 18 років. Тобто після другого курсу студент може законтрактуватися й отримати підвищену стипендію, але з зобов'язанням відпрацювати 2 роки.

"Таким чином, на конкурсній основі набираючи найкращу молодь, ми платимо їм з третього курсу підвищену стипендію, але зобов'язуємо її відпрацювати. Це достатньо справедливий підхід, враховуючи, що цей закон передбачає ще чотири інші модальності. Це раціональний, прагматичний і правильний підхід, який вирішить проблему", – пояснив міністр. 

  • 21 березня 2024 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10399, спрямований на реформування фінансування вищої освіти.
Теги:
Новини
Верховна Рада
освіта
ВРУ
Наука
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