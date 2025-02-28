"Це питання до правоохоронних органів": Стефанчук прокоментував інформацію про схему виїзду за кордон через водіїв депутатів

Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я думаю, що це питання не до Верховної Ради. Верховна Рада має свій функціонал, це питання до правоохоронних органів. Моя позиція була, є і буде абсолютно зрозумію – кожен, хто чинить правопорушення, повинен бути підданий юридичному покаранню, але тільки на підставі рішення суду, яке набуло законної сили", – сказав Стефанчук.

Він зазначив, що є противником будь-якого обходу законодавства, проте додав, що бачить, "яка кількість зловживань сьогодні може бути організована в державі".

"Вчорашні рішення, які були по "Шляху", це певна реакція на те, що відбувається у державі. Чомусь одні люди захищають державу, а інші вважають, що сплативши незаконно певну суму коштів, вони можуть виїхати", – додав спікер ВР.

Зазначимо, що напередодні членкиня парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла про схему виїзду за кордон через водіїв депутатів, передає УНІАН.

"У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей", – розповіла Бобровська.

За її словами, потім ці чоловіки мобілізаційного віку в Україну не поверталися. При цьому нардепка не назвала прізвища колег, які були залучені в цій схемі.