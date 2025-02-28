Уряд припинив роботу системи "Шлях"
Український уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Мінсоцполітики й Міноборони доручено розробити механізм виїзду за кордон за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.
За результатами засідання Кабінету Міністрів України 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.
Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".
"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені Постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях", - пояснили у міністерстві.
Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.
У міністерстві нагадали. що з початку повномасштабного вторгнення система "Шлях" функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.
Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги.
"Водночас Міністерство розвитку громад та територій не є профільним органом, що формує та реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги. Таку політику формує Мінсоцполітики, що надалі за дорученням Уряду спільно з Міноборони опрацює питання виїзду за кордон за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками", - пояснили у відомстві.
- Відтепер чоловіки з гуманітарними та медичними вантажами зможуть виїжджати без дозволів міністерства та ОВА, повідомили у Держприкордонслужбі, інформує "Еспресо Захід".
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